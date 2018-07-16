Трамп на встрече с Путиным: "Поговорим обо всем"

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В Хельсинки проходит встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина.

В начале переговоров Трамп поздравил Путина с "лучшим" Чемпионатом мира по футболу.

Также он очертил некоторые темы, о которых они поговорят.

"Мы (США и Россия - Ред.) не очень хорошо сотрудничали ... около двух лет", - сказал Дональд Трамп.

По его словам, отношения между США и Россией надо улучшать.

Копірайт зображення Reuters Image caption На встрече Трамп и Путин пожали руки

Президент России заявил, что пришло время детально обсудить двустороннее сотрудничество.

"Конечно, сейчас время подробно поговорить об отношениях между нашими странами и о различных проблемных регионах в мире. Их много", - сказал российский президент.

Ожидается, что лидеры США и России обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы. В частности, речь пойдет о Сирии, Украине, Иране и КНДР.

Накануне встречи американский президент сообщил, что отношения с Россией "никогда не были таким плохими", обвинив в этом политиков.

Позже этот пост Трампа ретвитнуло МИД России с подписью: "Мы согласны".

Также президент США заявил, что не ждет многого от этих переговоров.

"Я еду с низкими ожиданиями. У меня нет больших ожиданий", - сказал Дональд Трамп.

Встреча началась с опозданием, поскольку президент России прилетел позже запланированного.

ПереговориТрампа с Путиным проходят после бурного европейского турне, в ходе которого американский президент раскритиковал союзников США из-за торговли и военных расходов.

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