Януковича в Харькове и Донецке преследовали "вооруженные боевики" - охранник

Копірайт зображення unian

В феврале 2014 года во время событий на Майдане "вооруженные боевики" преследовали Виктора Януковича как в Харькове, так и в Донецке. Об этом заявил бывший начальник охраны Януковича Константин Кобзарь во время видеодопроса в суде Киева, где рассматривается дело о госизмене экс-президента.

Кобзарь отметил, что после того, как 21 февраля 2014 года поздно вечером тогдашний президент покинул "Межигорье", угроза его жизни только усилилась.

По словам экс-начальника охраны, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов приказал заблокировать передвижение Януковича на самолетах и вертолетах.

Кобзарь добавил, что после Донецка Янукович принял решение ехать в Крым на автомобиле. Однако, отметил он, охрана президента получила информацию о том, что более 100 человек, вооруженных автоматами, уже ждали кортеж Януковича по дороге в Крым.

"Мы были хорошо подготовлены и вооружены, но численность боевиков была больше, и мы бы продержались недолго. Сохранить жизнь Януковичу было маловероятно. Поэтому я принял решение обратиться к своему коллеге из России. Но с ним не было связи. Тогда я позвонил человеку из Федеральной службы охраны РФ и сообщил, что нас заблокировали, и через некоторое время мы вступим в бой, но после этого никого не останется. Я обратился к нему за помощью для переезда в Крым", - отметил экс-начальник охраны Януковича.

По словам Кобзаря, он договорился с представителем ФСО РФ, была определена точка около дороги на Крым, в которой кортеж Януковича с охранниками ожидали вертолеты.

Янукович и охранники пересели в эти вертолеты и полетели в Крым. Однако по дороге они были вынуждены остановиться для дозаправки, после чего Януковича и охранников пересадили в самолет, который около часа находился в воздухе, а затем совершил вынужденную посадку из-за неисправности воздушного судна.

Затем им предложили другой самолет, которым уже доставили в Крым. После этого Кобзарь рассказал, что в Крыму он пытался связаться с передовой группой Управления государственной охраны Украины, которая выехала в Крым накануне, однако связи с ней не было.

Далее, отметил Кобзарь, снова была просьба помощи у россиян, которые сначала намеревались перевезти их автомобилями на 9-ю государственную дачу в Крыму.

После этого Кобзарь отметил, что ему стало известно, что в Крым прибыли Арсен Аваков и Валентин Наливайченко для того, чтобы поймать Януковича. Они обыскали 9-ю госдачу. По словам Кобзаря, это было еще до того, как Янукович прибыл в Крым.

Другая версия

24 февраля 2014 года и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил об открытии дела о массовых убийствах мирных граждан на Майдане и об объявлении Януковича в розыск.

Аваков тогда рассказывал, что всю ночь искал Януковича в Крыму. О побеге Януковича Аваков тогда говорил следующее:

21 февраля в пятницу Виктор Янукович в сопровождении главы АП Андрея Клюева вылетел в Харьков с намерением принять участие в съезде депутатов Партии регионов.

22 февраля в субботу Виктор Янукович, переночевав в государственной резиденции в Харькове, отказался от участия в съезде, записал видеообращение и на вертолете полетел в Донецк.

По данным Авакова, в аэропорту Донецка Виктор Янукович с охраной пересели на два частных самолета типа "Фалькон" и пытались вылететь из Украины. Однако пограничная служба им помешала. После этого Янукович поехал в государственную резиденцию в Донецке, где провел несколько часов.

Поздно вечером 23 февраля на автомобилях без сопровождения ГАИ кортеж Виктора Януковича отправился в Крым. Там он остановился в частном санатории. Узнав о о назначении и.о. президента Александра Турчинова, а также о вылете в Крым новых руководителей МВД и СБУ, Янукович покинул частный санаторий в направлении аэропорта Бельбек.

Из Крыма Янукович сбежал в Россию. В Москве и в Ростове-на-Дону он проводил пресс-конференции. Место его проживания в России неизвестно.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram