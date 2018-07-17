Нацбанк показал новую 20-гривневую купюру

Копірайт зображення НБУ

Национальный банк Украины презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривен - образца 2018 года.

На ней осталось изображение писателя Ивана Франко и Львовского оперного театра.

При этом купюра имеет обновленный дизайн и усовершенствованную систему защиты.

Ее дизайн очень напоминает памятные банкноты, выпущенные ограниченным тиражом к 160-летию со дня рождения Франко - в августе 2016 года.

Новую банкноту введут в обращение 25 сентября.

Обменивать старые двадцатки на новые не нужно - они будут ходить параллельно.

Обновленными банкнотами Нацбанк постепенно будет замещать изношенные и поврежденные 20 гривен образца 2003 года.

Это первая банкнота, которая имеет подпись нового председателя Нацбанка Якова Смолия.

Ранее в обращение ввели обновленные банкноты в 100 и 500 гривен.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Такие банкноты ходят в Украине с марта 2015 года

Копірайт зображення UNIAN Image caption А такие - с апреля 2016 года

Новые монеты

С 1 июля в Украине прекратили чеканить монеты в 1, 2, 5 и 25 копеек. А также начали округлять сумму покупок в чеке, если покупатель платит наличными - до суммы, кратной 10 копейкам.

В НБУ говорят, что были вынуждены отказаться от мелких монет, потому как они потеряли покупательную способность, а себестоимость изготовления превышает их номинальную стоимость.

По словам чиновников, если сравнить с 1996 годом, когда ввели гривну, покупательная способность 1 гривны уменьшилась до 7 копеек.

Среди других нововведений - замена монетами банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10.

В конце апреля две из этих монет - в 1 и 2 гривны - уже вошли в обиход.

По словам Смолия, в течение двух-трех лет из обращения исчезнет почти половина общего количества монет - это около 1 млрд монет мелких номиналов.

Следовательно, среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, уменьшится вдвое.

В то же время и банкнот в обращении станет меньше - примерно на 40%.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram