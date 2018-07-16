В Париже в честь футболистов переименовывают станции метро

Копірайт зображення RATP

В Париже временно переименовали шесть станций метро в честь футболистов, ставших победителями чемпионата мира по футболу.

Франция готовится приветствовать своих героев, которые возвращаются с победой из Москвы.

В понедельник команда-победитель проедет в открытом автобусе по центральным улицам Парижа.

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Накануне Франция победила Хорватию со счетом 4:2 и второй раз стала чемпионом мира по футболу.

Фаны праздновали победу всю ночь, но в некоторых местах праздник сопровождался столкновениями, в связи с чем полиции пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек арестованы.

Имени его

Парижская транспортная компания RATP присоединилась к празднованию, решив на несколько дней переименовать ряд станций накануне праздничной поездки футболистов.

Переименование сделали на основе игры слов, в большинстве случаев с сохранением прежнего названия. Так, станцию, которая называется "Victor Hugo" переименуют в станцию ​​"Виктор Уго Льорис", чтобы отдать дань капитану и вратарю сборной Уго Льорису. Станцию ​​Notre-Dame des Champs превратили в Notre Didier Deschamps в честь главного тренера команды Дидье Дешама.

В его честь переименовали и одну из станций метро на Елисейских полях - "Сhamps-Elysees - Clemenceau", которая теперь называется "Deschamps Elysees - Clemenceau".

Станция "Avron" стала "Nous Avron Gagné", что в переводе: "Мы победили";

Charles de Gaulle - Etoile стала On a 2 Étoiles, что значит "У нас есть две звезды" - французы дважды побеждали на ЧМ;

"Bercy" стала "Bercy les Bleus" - "Спасибо, синие".

Лувр почтил футболистов, переодев знаменитую Мону Лизу в Twitter в форму футболистов.

Ранее станцию метро Southgate в Лондоне ("Южные ворота") временно переименовали в Gareth Southgate ("Саутгейт") в честь главного тренера сборной Англии, которая заняла 4-е место на чемпионате мира.

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