Трамп о встрече с Путиным: "Это хорошее начало"

Копірайт зображення Getty Images

В Хельсинки прошла встреча "тет-а-тет" президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина.

Переговоры двух президентов продолжались более 2 часов, теперь началась встреча в широком формате.

Пока неизвестно, о чем говорили Трамп и Путин, однако президент США встречу оценил положительно.

"Я думаю, что это хороший старт, очень хороший старт для всех", - сказал Дональд Трамп в начале переговоров двух делегаций.

Как начиналась встреча?

В начале встречи "тет-а-тет" Трамп поздравил Путина с "лучшим" чемпионатом мира по футболу.

Также он очертил некоторые темы, о которых планировали поговорить лидеры.

По словам президента США, они обсудят "все" - от торговой до военной тематики.

"Мы (США и Россия - Ред.) не очень хорошо сотрудничали... около двух лет", - сказал Дональд Трамп.

По его словам, отношения между США и Россией надо улучшать.

Президент России заявил, что пришло время детально обсудить двустороннее сотрудничество.

"Конечно, сейчас время подробно поговорить об отношениях между нашими странами и о разных проблемных регионах в мире. Их много", - сказал российский президент.

Ожидается, что лидеры США и России обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы. В частности, речь идет о Сирии, Украине и КНДР.

Копірайт зображення Reuters Image caption На встрече Трамп и Путин пожали друг другу руки

Разные протесты

В Хельсинки накануне и в день переговоров проходят разные массовые акции, в том числе - в поддержку Украины.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Акция украинцев в Хельсинки против действий России в Крыму и на Донбассе

Плакаты с призывами к обоим президентам развесили в центре столицы Финляндии.

Копірайт зображення AFP/Getty Images

"Плохие" отношения

Накануне встречи американский президент сообщил, что отношения с Россией еще "никогда не были такими плохими".

Позже этот пост Трампа ретвитнуло МИД России с подписью: "Мы согласны".

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Также президент США заявил, что имел низкие ожидания от этих переговоров.

"Я еду с низкими ожиданиями. У меня нет высоких ожиданий", - сказал Дональд Трамп.

Встреча началась с опозданием, поскольку президент России прилетел позже запланированного времени.

Переговоры Трампа с Путиным проходят после бурного европейского тура, в ходе которого американский президент раскритиковал союзников США за торговлю и военные расходы.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram