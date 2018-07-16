Трамп о встрече с Путиным: "Это хорошее начало"
В Хельсинки прошла встреча "тет-а-тет" президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина.
Переговоры двух президентов продолжались более 2 часов, теперь началась встреча в широком формате.
Пока неизвестно, о чем говорили Трамп и Путин, однако президент США встречу оценил положительно.
"Я думаю, что это хороший старт, очень хороший старт для всех", - сказал Дональд Трамп в начале переговоров двух делегаций.
- Встреча Трампа и Путина в Хельсинки в фото
- Может ли Трамп уступить Путину Украину?
- Трамп на встрече с Путиным: "Поговорим обо всем"
- В Кремле рассказали, чего ожидают от встречи Путина и Трампа
Как начиналась встреча?
В начале встречи "тет-а-тет" Трамп поздравил Путина с "лучшим" чемпионатом мира по футболу.
Также он очертил некоторые темы, о которых планировали поговорить лидеры.
По словам президента США, они обсудят "все" - от торговой до военной тематики.
"Мы (США и Россия - Ред.) не очень хорошо сотрудничали... около двух лет", - сказал Дональд Трамп.
По его словам, отношения между США и Россией надо улучшать.
Президент России заявил, что пришло время детально обсудить двустороннее сотрудничество.
"Конечно, сейчас время подробно поговорить об отношениях между нашими странами и о разных проблемных регионах в мире. Их много", - сказал российский президент.
Ожидается, что лидеры США и России обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы. В частности, речь идет о Сирии, Украине и КНДР.
Разные протесты
В Хельсинки накануне и в день переговоров проходят разные массовые акции, в том числе - в поддержку Украины.
Плакаты с призывами к обоим президентам развесили в центре столицы Финляндии.
"Плохие" отношения
Накануне встречи американский президент сообщил, что отношения с Россией еще "никогда не были такими плохими".
Позже этот пост Трампа ретвитнуло МИД России с подписью: "Мы согласны".
Также президент США заявил, что имел низкие ожидания от этих переговоров.
"Я еду с низкими ожиданиями. У меня нет высоких ожиданий", - сказал Дональд Трамп.
Встреча началась с опозданием, поскольку президент России прилетел позже запланированного времени.
Переговоры Трампа с Путиным проходят после бурного европейского тура, в ходе которого американский президент раскритиковал союзников США за торговлю и военные расходы.