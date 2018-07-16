Кровавая месть: почему толпа убила сотни крокодилов в Индонезии?
Толпа крестьян убила около 300 крокодилов в резервации для животных в индонезийской провинции Западное Папуа.
Массовая резня животных стала ответом на гибель местного жителя, которого, как считают крестьяне, убили крокодилы.
Чиновники и полиция заявляют, что им не удалось остановить уничтожение животных и теперь они собираются предъявить обвинение тем, кто убивал.
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Убийство крокодилов в Индонезии является преступлением, которое карается штрафом или тюремным заключением.
Местный житель погиб во время уборки овощей на участке крокодиловой фермы, где спариваются крокодилы.
"Сотрудник услышал, как кто-то зовет на помощь, быстро побежал туда и увидел крокодила, который напал на кого-то", - заявил глава индонезийского агентства охраны природных ресурсов в Западном Папуа.
После похорон в субботу сотни разгневанных местных жителей вооружились ножами, молотами, лопатами и дубинами и пошли убивать крокодилов.
Чиновники сообщили, что сначала толпа разгромила офис фермы, которая разводит крокодилов, а затем убила 292 крокодила разных возрастов в резервации.
Ферма работала по лицензии, которая разрешала разведение гребнистых и новогвинейских крокодилов, являющихся защищенными видами.