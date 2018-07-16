Трамп и Путин заявили об оздоровлении отношений

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Дональд Трамп и Владимир Путин заявили об "оздоровлении" двусторонних отношений.

После переговоров в Хельсинки, которые продолжались более 4 часов, лидеры двух стран вышли на пресс-конференцию.

На встрече с журналистами они заявили, что отныне отношения между Россией и США начнут улучшаться.

"Наши отношения никогда не были хуже, чем те, что сейчас. Но это изменилось примерно 4 часа назад, и я в это действительно верю", - сказал Трамп.

Трамп сообщил, что обсуждался ряд вопросов, в частности радикальный исламизм, ситуация в Сирии и вмешательство в американские выборы.

Президент США считает, что встреча в Хельсинки - это только начало длительного процесса восстановления двусторонних отношений.

"Мы хотим дружбы, сотрудничества и мира", - сказал Трамп.

В свою очередь президент России Владимир Путин сказал, что "двусторонние отношения переживают сложный период", и поэтому надо начать их "оздоровление".

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В ходе переговоров российский президент увидел общее желание улучшить отношения и назвал встречу "первым шагом" на этом пути.

"Нужно искать точки соприкосновения, теснее взаимодействовать на международной арене", - сказал Владимир Путин.

По его словам, Россия передала США документ с предложениями по контролю над вооружениями.

Также, добавил он, обсудили Сирию, Иран, Корейский полуостров и вопросы вмешательства в американские выборы.

Он заверил Трампа, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах.

Украину упомянул только в контексте выполнения Минских соглашений.

"При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность реализации Минских соглашений. США могли бы более решительно настаивать на этом и настраивать на это украинское руководство", - сказал он.

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