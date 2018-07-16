Встреча Трампа и Путина: что говорили и не говорили об Украине

Копірайт зображення Reuters Image caption Путин передал Трампу футбольный мяч на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

Дональд Трамп и Владимир Путин провели в Хельсинки встречу, за которой наблюдал весь мир.

На пресс-конференции после переговоров они сообщили, что договорились работать над улучшением отношений между странами.

Президенты сообщили, что обсудили терроризм, Сирию, Корейский полуостров и вмешательство в американские выборы.

По словам Путина, говорили и о Минских договоренностях.

Однако Дональд Трамп во время выступления по результатам переговоров ни слова об Украине так и не сказал.

О Крыме и Донбассе

В конце своего вступительного слова на пресс-конференции Владимир Путин сказал: "При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность реализации Минских соглашений. США могли бы решительно настаивать на этом и настраивать на это украинское руководство".

А отвечая на вопрос журналистов об аннексии Крыма, российский президент заявил, что позиция США в этом вопросе известна - Вашингтон считает такие действия России незаконными. У России же другая точка зрения.

"Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт", - резюмировал российский президент.

Трамп на пресс-конференции не комментировал события в Украине.

Копірайт зображення Ronald Grant

О газе

Упомянул Владимир Путин об Украине, отвечая на вопрос о газе.

По его словам, Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит российского газа, если Стокгольмский арбитраж урегулирует спор между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Что касается "Северного потока-2", г-н президент выражает обеспокоенность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину", - сказал Путин.

"Я заверил г-на президента, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того - мы готовы продолжить транзитный контракт, который истекает в следующем году, если будет урегулирован спор между хозяйственными субъектами в Стокгольмском арбитраже", - добавил Путин.

"Северный поток" - это газопровод в Европу, который Россия строит в обход Украины и угрожает последней потерями доходов от транзита газа.

• Остановят ли США российский Северный поток-2?

В свою очередь Дональд Трамп, комментируя строительство этого газопровода, сказал, что обсуждал эту тему "в достаточно жестких тонах" с Ангелой Меркель.

"Я не уверен, что это в лучших интересах Германии, но это их решение", - сказал Трамп.

Разные протесты

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Акция украинцев в Хельсинки против действий России в Крыму и на Донбассе

В Хельсинки накануне и в день переговоров проходили разные акции, в частности в поддержку Украины.

Плакаты с призывами к обоим президентам развесили в центре столицы Финляндии.

Копірайт зображення AFP/Getty Images

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