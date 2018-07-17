Как альпаки стали трендом на свадьбах в Британии

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В Британии, Ирландии и Северной Америке появился новый тренд свадебной моды. Всё чаще в качестве гостей брачной церемонии на праздники приводят альпак. Решили выяснить, почему эти южноамериканские верблюдовые так радуют молодоженов.

По всей видимости, лошади в упряжке и голуби вдохновляют не всех брачующихся.

Как говорят эксперты в свадебных агентствах, на ламах можно привозить кольца в шкатулках.

Кроме того, этим дружелюбным животным всегда очень рады дети.

"Инстаграм" многих молодожёнов полон фотографий с пушистыми парнокопытными. Заводчикам альпак такой тренд только в радость.

"Почему бы и нет? Людям ведь хочется чего-то особенного в такой важный день. Главное, чтобы альпакам было радостно и комфортно", - говорит заводчица Рут Ньютон из ирландского Голуэя. На её ферме проживают восемь таких животных.

Некоторые из фермеров, разводящих альпак, признают, что у них были опасения поначалу, но поскольку их подопечные - максимально неагрессивные животные, свадьбы проходят без эксцессов.

Впрочем, лошади пока остаются фаворитами свадебных церемоний, если верить сети "Инстаграм". В ней хэштег #horsewedding использовался несравнимо чаще, чем #alpacawedding.

На королевских свадьбах лошадям отводится особая роль. Так, на свадьбе принца Гарри и герцогини Сассекской в упряжке кареты Ascot Landau были лошади виндзорской серой породы - знаменитый Шторм и его сын Тайрон.

Шторм настолько прославился своей красотой, идеальным поведением и спокойным нравом, что в королевском парке в Виндзоре четыре года назад ему поставили памятник.

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