В США Трамп попал под шквал критики из-за встречи с Путиным

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В США президента Дональда Трампа подвергли критике за его встречу с лидером России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Она вызвана заявлением американского президента, в котором он встал на защиту России в деле о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Таким образом, Дональд Трамп выступил против американских спецслужб.

И демократы, и республиканцы разгневаны действиями президента и называют их позорными.

Что сказал Трамп?

На пресс-конференции в Хельсинки 16 июля Трампу еще раз задали вопрос: верит ли он в то, что российские спецслужбы или Владимир Путин лично вмешивались в выборы в США, чтобы обеспечить его победу?

"Президент Путин заявил, что Россия этого не делала. И я не вижу причин, почему это не так", - ответил на это Трамп.

Также он обвинил предыдущую администрацию США в ухудшении отношений с Россией.

Американские спецслужбы заявили, что Россия пыталась повлиять на результаты выборов в США при помощи кибер-атак и тысяч фейковых страниц в социальных сетях.

Позже Трамп написал в Twitter, что "доверяет своей разведке".

Skip Twitter post by @realDonaldTrump As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Реакция США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что "Россия не является нашим союзником".

"Нет никакой моральной эквивалентности между США и Россией, которая по-прежнему враждебно настроена к нашим основным ценностям и идеалам", - считает он.

Также республиканец выразил уверенность в том, что Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году.

А сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трампа после встречи с Путиным позорным.

"Ни дин из предшественников Трампа никогда так не унижался перед тираном", - сказал он.

Их соратник Линдси Грэм, который является членом комитета по вооруженным силам, считает, что Трамп упустил возможность решительно привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы 2016 года.

Возмущены действиями Трампа и демократы.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер опубликовал серию твитов, в которых раскритиковал президента и заявил, что он усилил противников, а также ослабил США и их союзников.

Отреагировали на заявления Дональда Трампа и в американской разведке.

Действующий глава национальной разведки Дэн Коутс в своем заявлении написал: "Мы дали очень четкую оценку по поводу российского вмешательства в выборы 2016 года и продолжающихся настойчивых попыток России пошатнуть нашу демократию".

А бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что пресс-конференция Трампа "была ни чем иным, как предательством".

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