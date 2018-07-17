В США задержана россиянка. Ее подозревают в шпионаже

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В Вашингтоне задержана 29-летняя россиянка Мария Бутина. Как сообщает министерство юстиции США, ее подозревают в работе на власти России.

Сама Бутина через своего адвоката заявила, что не так давно получила степень магистра в одном из американских университетов, и ничьим агентом не является.

Как утверждает министерство юстиции США, Бутина предположительно как минимум с 2015 года по февраль 2017 года работала на высокопоставленного чиновника российского правительства, который впоследствии стал одним из руководителей российского центробанка.

Имени чиновника ведомство не приводит, отмечая только, что в апреле 2018 года он попал под санкции США. В России Мария Бутина была известна как помощница сенатора Александра Торшина, а также как член правления общественной организации "Право на оружие".

Бутину задержали в воскресенье, слушания о ее аресте назначены на среду. По версии американского следствия, она пыталась работать в США как агент влияния России. В частности, она развивала отношения с гражданами США и организациями, имеющими влияние на американскую политику с целью продвигать интересы России.

При этом, следует из материалов дела, она не уведомила власти США о том, что лоббирует российские интересы, хотя американский закон требует, чтобы лоббисты официально регистрировались.

Адвокат Бутиной уже сделал официальное заявление по этому делу.

Копірайт зображення Robert Driscoll

Заявление ее адвоката начинается со слов: "Мария Бутина не является агентом Российской Федерации". Адвокат подчеркивает, что Бутина получила степень магистра в Американском университете в Вашингтоне по специальности международные отношения, что у нее есть право на работу в США, и что она хочет заняться бизнесом.

Адвокат также подчеркивает, что Бутина уже давала показания в сенате США, и добровольно предоставила сенаторам тысячи документов. Она также предлагала встретиться с представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, но те не выразили, по словам адвоката, к этому никакого интереса.

По словам адвоката Бутиной, она, судя по всему, обвиняется в том, что несколько раз встречалась или пожимала руки представителей властей США и России на мероприятиях, открытых для широкой публики. Нет никаких признаков того, продолжает адвокат, что она как-то пыталась повлиять на какие-то аспекты американской политики.

Несмотря на это она была арестована.

Мария Бутина, продолжает ее адвокат, твердо намерена защищать свои права, и верит в справедливость американской юридической системы.

О задержании объявлено в тот же день, когда Владимир Путин и Дональд Трамп провели друг с другом первые обстоятельные личные переговоры, по итогам которых выразили намерение встречаться раньше и работать над улучшением отношений между странами.

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