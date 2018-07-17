Четыре года трагедии рейса MH17: что известно о роли России?

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В канун четвертой годовщины трагедии рейса MH17, унесшей жизни 298 человек, страны Большой семерки и Евросоюз призвали Россию признать свою ответственность за сбитый над Донбассом "Боинг".

Несмотря на то, что следствие все еще продолжается, некоторые выводы о "русском следе" в этой трагедии уже сделаны.

Сама Россия неоднократно отрицала свою причастность к гибели самолета.

Что же установило официальное следствие и независимое расследование?

Россию призывают к ответу

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15 июля на сайте правительства Канады, которая сейчас председательствует в "Большой семерке", главы МИД стран G7 обнародовали заявление , в котором призвали Москву официально ответить на вопросы о трагедии рейса MH17, а также причастности к ней российских военнослужащих.

"Выводы Объединенной следственной группы (JIT) о роли России в катастрофе MH17 являются убедительными, значительными и очень тревожными... Мы поддерживаем призыв Австралии и Нидерландов к России признать свою роль в этой трагедии и полностью сотрудничать в установлении правды и справедливости для жертв рейса MH17 и их родственников", - говорится в заявлении.

В G7 добавили, что, согласно международному законодательству, лица, ответственные за обстрел или запуск ракеты "Бук", должны быть привлечены к ответственности.

"Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт", - написал в день годовщины трагедии президент Украины Петр Порошенко.

В тот же день Австралия также выразила надежду на то, что Россия все-таки согласится на диалог по расследованию.

Курская бригада

В мае текущего года Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), ведущая официальное следствие по делу о гибели малайзийского "Боинга", объявила, что установка "Бук", из которой сбили лайнер, принадлежала курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

Участник Объединенной следственной группы, в которую входят представители пяти стран, рассказал, что точно определить установку "Бук", из которой был сбит самолет, удалось благодаря ряду ее уникальных особенностей. Они были установлены на основе фото- и видеоматериалов, полученных, в частности, из социальных сетей.

Копірайт зображення BELLINGCAT Image caption Одно из фото "Бука" уже на территории Украины

"Эти характеристики фактически служат своего рода отпечатками пальцев ракетной установки", - пояснил глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

"Все машины в конвое, который сопровождал ракетную систему, принадлежали российским вооруженным силам", - добавил он.

Следователи также считают, что в 53-й бригаде знали об операции, в ходе которой использовали "Бук".

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак тогда же заявил, что Украина "полностью поддерживает выводы международной следственной группы".

У следователей есть список подозреваемых в причастности к транспортировке "Бука" из России на Донбасс, а также запуску ракеты, однако официально их имена пока не озвучивались.

Имя

Копірайт зображення bellingcat.com Image caption Олег Владимирович Иванников с позывным "Орион". В Billingcat считают, что именно он участвовал в переброске установки "Бук" из России в Украину

В расследовательской группе Bellingcat уверены, что им "с очень большой вероятностью" удалось определить личность одного из подозреваемых в расследовании катастрофы рейса MH17 над Украиной.

Речь идет о человеке, скрывавшемся под псевдонимами "Андрей Иванович" и "Орион". В Bellingcat считают, что он участвовал в переброске установки "Бук" из России в Украину.

Расследователи утверждают, что это действующий сотрудник российского Главного разведывательного управления по имени Олег Иванников.

Копірайт зображення BELLINGCAT Image caption Как следователи идентифицируют "Бук"

Как утверждают расследователи в 2014 и 2015 году он координировал действия пророссийских сепаратистов в Луганской области Украины, и бойцов частной военной компании, известной как "группа Вагнера".

Эти функции он выполнял и в июле 2014 года, когда был сбит MH17.

Эксперты Bellingcat установили еще одного подозреваемого. Им оказался генерал-полковник российской армии в запасе, который в расследовании фигурирует под позывным "Дельфин".

Bellingcat еще в 2015 году, проанализировав фотографии, видеозаписи, спутниковые снимки и другие данные, объявил, что "Бук", из которого выстрелили по малайзийскому "Боингу", был привезен из России и сразу после трагедии увезен обратно.

Позже Bellingcat в нескольких докладах уточнял свои выводы и в частности заявлял, что тот "Бук" был именно из курской бригады ПВО.

Возражения России

Копірайт зображення kremlin.ru Image caption Путин: нас никто не хочет слушать

Россия последовательно отрицает свою причастность к падению самолета.

Еще в 2014 году российские медиа озвучивали различные версии причин трагедии, возлагая ответственность на украинскую армию.

Министерство обороны и производитель ракет для "Бука" концерн "Алмаз-Антей" доказывали, что ракета была выпущена с территории, подконтрольной в тот момент украинской армии.

Одновременно Следственный комитет России, открывший уголовное дело по факту гибели "Боинга", заявлял, что рассматривает в качестве приоритетной версии ту, согласно которой лайнер был сбит самолетом Су-25 ВВС Украины.

Разные эксперты доказывали, что это в принципе невозможно: Су-25 не летает на таких высотах и не имеет ракет, способных сбить лайнер на 10-километровой высоте.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Моделирование встречи ракеты комплекса "Бук" с самолетом

В начале лета в интервью австрийской телерадиокомпании ORF Владимир Путин в очередной раз отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17.

По его словам, оружие советского и российского производства используют все стороны конфликта на Донбассе.

"Российских экспертов не допускают к расследованию, наши аргументы во внимание не берут, нас никто в этой комиссии слушать не хочет", - аргументировал президент РФ.

"Наоборот, украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию. А она несет как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролет гражданских воздушных судов в зоне конфликта ...", - озвучил свои обвинения Владимир Путин.

Жертвы

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Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе села Грабово близ города Торез Донецкой области.

На его борту находилось 298 человек, все они погибли.

Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Кроме того, среди погибших были граждане Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Малайзии, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, ЮАР, Вьетнама, Великобритании и США,

В списке жертв - 80 детей, трое из которых были грудного возраста.

Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю.

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