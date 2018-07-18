Илон Маск извинился перед дайвером, которого обозвал педофилом
Предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск извинился перед британским дайвером за твит, в котором назвал спасателя тайских детей педофилом.
Маск заявил, что сказал это сгоряча, отреагировав на то, что дайвер-спелеолог Верн Ансуорт раскритиковал его планы соорудить миниатюрную субмарину для спасения 12 заточенных в пещере мальчиков. Как сказал Ансуорт, этот жест - не более, чем пиар-трюк.
"Его выпады против меня не оправдывают того, как я выступил против него, и я прошу прощения", - сказал Маск.
Он написал свои извинения дайверу в ответ на сообщение другого пользователя Twitter. "Вина на мне и только на мне", - пишет он.
В то же время он обвинил Ансуорта в том, что тот сказал неправду о его мини-субмарине, которую Маск доставил по воздуху в Таиланд для спасения подростков. Она так и не была использована при спасении.
Британский дайвер в понедельник 16 июля заявлял журналистам, что обдумывает возможность подачи судебного иска против Илона Маска.
Как развивался конфликт?
Ансуорт живет в Таиланде. Он был одним из первых, кто обнаружил, где именно в пещере находятся дети, и помог собрать международную команду специалистов по спелеодайвингу.
Илон Маск сообщил, что готов принять участие в спасении мальчиков, и вместе со своей командой сконструировал и отправил по воздуху в Таиланд мини-субмарину.
Однако Ансуорт заявил, что она абсолютно непригодна для спасения детей. Власти Таиланда также отказались от планов использовать эту миниатюрную подлодку для спасательной операции.
Маск в ответ написал твит, в котором, не упоминая Верна Ансуорта по имени, назвал его "британским экспатом, который живет в Таиланде".
Он также сказал, что снимет видео, в котором мини-субмарина безо всяких проблем проникнет вглубь пещеры, добавив: "Извини, педо, но ты сам напросился".
"Знаешь что, не стоит париться с видео. Мы сами снимем, как одна из мини-подлодок проходит весь путь к пещере №5 без проблем. Извини, педо, ты реально на это напросился", - написал Маск.
Когда из-за этих слов в адрес Маска посыпалась критика, он лишь усилил свои нападки на Ансуорта.
"Ни разу не видел этого британского экспата, живущего в Таиланде (подозрительно), за все время, что мы были у пещер", - написал Маск.
Позднее Илон Маск удалил эти твиты, которые получили 22 миллиона его фолловеров.
12 таиландских подростков потерялись 23 июня и были обнаружены спасателями лишь 2 июля. Сейчас они благополучно вызволены из пещеры. Операция по их спасению была крайне сложной, в ней были задействованы сотни волонтеров.
Подростки зашли далеко вглубь пещерной системы и оказались отрезаны от остального мира после того, как из-за сильных дождей в пещере поднялся уровень воды.
Маск критиковал не только Ансуорта. На прошлой неделе, в момент, когда началась спасательная операция, он высказал претензии и в отношении ее таиландского руководителя Наронгсана Осоттанакорна, после того, как тот сказал, что, хотя мини-субмарина технологически очень продвинута, она непригодна для спасения подростков.
На это Илон Маск ответил в Twitter, что Наронгсана Осоттанакорна неверно называют главой спасательной операции, так как он не специалист в этом деле.