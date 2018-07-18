Илон Маск извинился перед дайвером, которого обозвал педофилом

Копірайт зображення Reuters Image caption Маск говорит, что написал это со злости

Предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск извинился перед британским дайвером за твит, в котором назвал спасателя тайских детей педофилом.

Маск заявил, что сказал это сгоряча, отреагировав на то, что дайвер-спелеолог Верн Ансуорт раскритиковал его планы соорудить миниатюрную субмарину для спасения 12 заточенных в пещере мальчиков. Как сказал Ансуорт, этот жест - не более, чем пиар-трюк.

"Его выпады против меня не оправдывают того, как я выступил против него, и я прошу прощения", - сказал Маск.

Он написал свои извинения дайверу в ответ на сообщение другого пользователя Twitter. "Вина на мне и только на мне", - пишет он.

В то же время он обвинил Ансуорта в том, что тот сказал неправду о его мини-субмарине, которую Маск доставил по воздуху в Таиланд для спасения подростков. Она так и не была использована при спасении.

Skip Twitter post by @elonmusk Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone. — Elon Musk (@elonmusk) 18 июля 2018 г.

Британский дайвер в понедельник 16 июля заявлял журналистам, что обдумывает возможность подачи судебного иска против Илона Маска.

Как развивался конфликт?

Ансуорт живет в Таиланде. Он был одним из первых, кто обнаружил, где именно в пещере находятся дети, и помог собрать международную команду специалистов по спелеодайвингу.

Илон Маск сообщил, что готов принять участие в спасении мальчиков, и вместе со своей командой сконструировал и отправил по воздуху в Таиланд мини-субмарину.

Однако Ансуорт заявил, что она абсолютно непригодна для спасения детей. Власти Таиланда также отказались от планов использовать эту миниатюрную подлодку для спасательной операции.

Image caption Верн Ансуорт (справа) сразу заявил, что субмарина Маска непригодна для спасения детей

Маск в ответ написал твит, в котором, не упоминая Верна Ансуорта по имени, назвал его "британским экспатом, который живет в Таиланде".

Он также сказал, что снимет видео, в котором мини-субмарина безо всяких проблем проникнет вглубь пещеры, добавив: "Извини, педо, но ты сам напросился".

Копірайт зображення Twitter

"Знаешь что, не стоит париться с видео. Мы сами снимем, как одна из мини-подлодок проходит весь путь к пещере №5 без проблем. Извини, педо, ты реально на это напросился", - написал Маск.

Когда из-за этих слов в адрес Маска посыпалась критика, он лишь усилил свои нападки на Ансуорта.

Копірайт зображення Twitter

"Ни разу не видел этого британского экспата, живущего в Таиланде (подозрительно), за все время, что мы были у пещер", - написал Маск.

Позднее Илон Маск удалил эти твиты, которые получили 22 миллиона его фолловеров.

Копірайт зображення AFP Image caption Верн Ансуорт с таиландскими спасателями

12 таиландских подростков потерялись 23 июня и были обнаружены спасателями лишь 2 июля. Сейчас они благополучно вызволены из пещеры. Операция по их спасению была крайне сложной, в ней были задействованы сотни волонтеров.

Подростки зашли далеко вглубь пещерной системы и оказались отрезаны от остального мира после того, как из-за сильных дождей в пещере поднялся уровень воды.

Маск критиковал не только Ансуорта. На прошлой неделе, в момент, когда началась спасательная операция, он высказал претензии и в отношении ее таиландского руководителя Наронгсана Осоттанакорна, после того, как тот сказал, что, хотя мини-субмарина технологически очень продвинута, она непригодна для спасения подростков.

На это Илон Маск ответил в Twitter, что Наронгсана Осоттанакорна неверно называют главой спасательной операции, так как он не специалист в этом деле.

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