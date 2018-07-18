Насколько опасно отбивать головой футбольный мяч?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Травмы головы у спортсменов могут дать знать о себе десятилетия спустя

Новое исследование состояния здоровья свыше 300 бывших футболистов в Великобритании призвано установить, настолько опасна для мозга игра головой в футболе.

Ученые планируют провести ряд тестов, чтобы оценить актуальное состояние физических и когнитивных способностей футболистов в возрасте от 50 до 70 лет.

Они планируют провести клинические исследования и собрать информацию о карьере и стиле жизни футболистов.

Это позволит сделать сравнительный анализ защитников и центральных форвардов с одной стороны, и других игроков - с другой. Ведь именно защитники и центральные нападающие чаще других играют головой.

Исследование проведут при участии Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM), Лондонского университета королевы Марии, а также Научно-исследовательского института медицины труда.

Для исследования будут также использованы данные других британцев: участников ретроспективного когортного исследования тех, кто появился на свет в 1946 году.

Их показатели сравнят с данными футболистов.

Профессор Нил Пирс рассказывает, что ученые знают о повышенном риске развития неврологических нарушений в результате травм головы в таких видах спорта, как бокс и другие ударные единоборства.

Копірайт зображення PA Image caption Легенда "Вест Бромвича" Джефф Астл скончался в 59 лет от дегенеративного заболевания головного мозга

"Но мы мало знаем о риске сотрясений мозга в футболе, и почти ничего не знаем о долгосрочном влиянии регулярных ударов головой по мячу", - говорит профессор.

По его словам, это исследование впервые позволит получить убедительные доказательства долгосрочного воздействия на когнитивную функцию футболистов в результате их профессиональной деятельности.

Исследование планируют провести на фоне ожесточенных споров относительно связи между частыми ударами головой по мячу и развитием деменции или болезни Паркинсона.

В частности, ссылаются на случай Джеффа Астла, скончавшегося в 59 лет от дегенеративного заболевания головного мозга, причиной которого было большое количество микротравм, полученных во время футбольной карьеры.

В феврале 2017 года британские ученые опубликовали результаты исследования мозга шести бывших футболистов. При посмертном вскрытии медики обнаружили у четверых из них признаки хронической травматической энцефалопатии, также известной как "деменция боксеров".

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