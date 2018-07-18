В Бразилии пластический хирург пустился в бега после смерти пациентки

Копірайт зображення Facebook Image caption Доктор Фуртадо регулярно появляется на бразильском телевидении. На его страницу в Instagram подписаны около 660 тысяч человек

Бразильский пластический хирург Денис Фуртадо, известный как доктор Бумбум, объявлен в розыск после смерти пациентки.

Мать двоих детей Лилиан Каликсто обратилась к нему, чтобы увеличить ягодицы. Во время процедуры, которая проходила дома у Фуртадо в Рио-де-Жанейро, пациентка почувствовала себя плохо.

Хирург доставил женщину в больницу, где она скончалась спустя несколько часов.

После этого доктор исчез, а суд выдал разрешение на его арест.

Процедуры на дому

45-летний доктор Фуртадо регулярно появляется на бразильском телевидении. На его страницу в Instagram подписаны около 660 тысяч человек.

Копірайт зображення Facebook Image caption Женщина согласилась сделать операцию по увеличению ягодиц дома у пластического хирурга

По данным прессы, 46-летняя Лилиан Каликсто приехала на прием из города Куяба, расположенного примерно в 2 тысячах километров от Рио-де-Жанейро. Она была банковским работником.

Предполагается, что для увеличения ягодиц используют инъекции с содержанием акрила.

В то же время, официально о причинах смерти Каликсто не сообщается. Расследование продолжается.

Полиция задержала девушку доктора. Предполагается, что она принимала участие в процедуре.

Президент бразильского союза пластических хирургов Ниве Стеффен заявил, что косметическая хирургия страдает от наплыва дилетантов.

"Нельзя проводить пластические операции в домашних условиях", - предостерег он в комментарии агентству AFP.

"Многие наживаются на фантазиях пациентов, а людей часто привлекают низкие цены, при этом они не принимают во внимание, в каких условиях проводятся процедуры", - добавил Стеффен.

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