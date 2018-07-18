Пятая смерть от ботулизма за год: Минздрав предупреждает об опасности
В украинском Министерстве здравоохранения сообщили, что с начала года ботулизмом заболели 65 человек, из них пятеро умерли.
Последний летальный случай зафиксирован в Запорожской области, где от ботулизма скончался 45-летний мужчина. За медицинской помощью он не обращался.
Вероятным источником ботулизма в Минздраве назвали некачественную вяленую рыбу домашнего приготовления.
При этом в министерстве говорят, что сейчас в Украине есть качественные канадские сыворотки от ботулизма, которые были предоставлены в качестве гуманитарной помощи. Дополнительные объемы сыворотки должны закупить за бюджетные средства уже в этом году.
Проблемы с сывороткой возникли в прошлом году - тогда в Минздраве жаловались, что в Украине не было зарегистрировано ни одного такого препарата, а производителям поставлять их было невыгодно, так как сыворотка требует специальных условий хранения и имеет свои сроки годности.
Как не заболеть?
Медики напоминают, что причины ботулизма кроются в неправильном приготовлении и хранении пищи.
"Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания", - говорится в сообщении министерства.
К факторам риска относится употребление термически не обработанных вяленой, соленой и консервированной рыбы, изделий из мяса.
Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 часов после употребления зараженной пищи:
- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
- сильно выраженная сухость во рту;
- нарушение близкого зрения ("туман" перед глазами, раздвоение);
- трудно говорить, чувство "комка" в горле;
- головокружение;
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула);
- вздутие живота и запор;
- поражение мышц шеи и конечностей.
Успех лечения зависит от ранней диагностики, правильного лечения - в большинстве случаев введения специальной сыворотки, иммуноглобулина, отмечают медики.