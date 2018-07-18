Члена С14 отправили под домашний арест за погром в лагере цыган

Копірайт зображення С14

Суд отправил под круглосуточный домашний арест одного из руководителей националистической группы С14 Сергея Мазура за снос лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом сообщают члены группы из зала суда.

Домашний арест будет действовать два месяца, после чего меру пресечения пересмотрят.

Копірайт зображення Олександр Войтко Image caption Сергей Мазур (справа) накануне в зале суда

По данным агентства УНИАН, Мазуру инкриминируют групповое хулиганство с заранее подготовленным оружием. Наказание по этой статье может составить от трех до семи лет лишения свободы.

В зале суда присутствовали депутаты Юрий Тимошенко и Игорь Луценко, которые, по данным УНИАН, выразили готовность взять Мазура на поруки.

Ранее у Сергея Мазура провели обыск. Он настаивает, что это было незаконно.

Сергей Мазур также говорит, что полиция безосновательно обвиняет его в том, что во время событий на Лысой горе у него был при себе нож, и он выкрикивал "смерть цыганской расе".

Ранее в полиции Киева на запрос BBC News Украина сообщили, что по факту событий на Лысой горе открыто два производства: по статьям о хулиганстве и разжигании межнациональной розни с применением насилия.

Снос лагеря

21 апреля представитель С14 Сергей Мазур разместил в Facebook фото горящих палаток с подписью "Цы ... ан на Лысой горе больше нет".

По его словам, жители табора "не выполнили требование" покинуть это место, поэтому в их отношении были предприняты соответствующие действия.

Само поселение там находилось незаконно и, по словам правых активистов, правоохранители на это не реагировали.

"Вчера они (ромы. - Ред.) не выполнили требование, лишь часть их покинула табор в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории", - отметил Сергей Мазур, без уточнения аргументов.

"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - добавил он.

Но позже появилось видео, на котором видно, как группа мужчин бежит за цыганами, среди которых женщины и дети. Нападавшие при этом использовали газовые баллончики.

Группа С14 отрицает присутствие своих активистов на этом видео, и настаивает на том, что они снесли уже пустой лагерь и никого не били.

Лидер С14 Евгений Карась в разговоре с BBC News Украина настаивал, что жителям лагеря тогда никто не угрожал, активисты пришли к ним как "группа поддержки" представителей "Киевблагоустройство".

Сам Сергей Мазур накануне написал в Facebook: "Хотелось бы услышать показания полицейских и РГА, которые несколько раз просили нас о помощи для собственной безопасности. Участковых, которые утром 20 апреля разбирали лагерь и отправили ц..ган домой. После чего мы пошли помочь убрать оставленный мусор и ни в каких нападениях не участвовали".

Полиция открыла производство по двум статьям: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности и хулиганство.

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