Подростки изменились: общение с семьей важнее секса

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Подростки предпочитают меньше заниматься сексом, а больше времени уделяют общению с семьей и романтическим отношениям онлайн. Таковы выводы исследования британской Службы консультаций по беременности (BPAS).

В ходе исследования, в котором приняли участие тысяча подростков в возрасте от 16 до 18 лет, было также установлено, что молодые люди стали меньше употреблять алкоголь.

По мнению службы, этим можно объяснить резкое сокращение с 2007 года числа подростковых беременностей в Британии.

Две трети участников исследования заявили, что у них еще не было сексуального опыта, а четверть утверждает, что никогда не употребляла алкоголь.

Ежедневные записи

В отчете BPAS говорится, что нынешнее поколение подростков выглядит более разумным, более сфокусированным на образовании и будущей карьере и хочет избежать нежелательной беременности на ранних сроках.

Более 80% участников исследования заявили, что высокие оценки на экзаменах или успешная карьера являются для них приоритетными. За важность общения с друзьями высказались 68% опрошенных.

Молодые люди считают, что семья такая же важная составляющая, как и друзья.

Многие участники исследования заявляли, что учеба и работа иногда препятствует общению с друзьями.

Менее четверти участников говорят, что общаются со своими друзьями лично так же часто, как и в сети. Более 70% общаются с друзьями онлайн четыре или более раз в неделю.

Сексуальное воспитание

В течение последних 20-ти лет уровень подростковых беременностей постоянно сокращается. В 2001 году в Англии была принята Национальная стратегия в области сексуального здоровья.

Программа предусматривает улучшение доступа к контрацептивам для подростков и сексуальное просвещение в школах.

Политика правительства принесла плоды. С 2007 года количество беременностей среди девушек моложе 18 лет сократилась на 50%.

В 1969 году частота беременности на 1000 подростков в возрасте от 15 до 17 лет составляла 47, а в 2016 году этот показатель сократился до 18,9.

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Исследование BPAS также показало изменение в настроениях - четыре из пяти участников считают, что быть детьми-родителями позорно, а девушки не ожидают, что государство или родители должны им помогать, если они забеременеют.

Большинство из опрошенных заявили, что они пользуются контрацептивами во время секса, хотя 14% ответили, что делают это изредка или никогда.

"Другие планы"

Представитель BPAS Кэтрин О'Брайен заявила, что план правительства по введению в школах уроков полового воспитания, может еще больше снизить уровень подростковой беременности, если этот курс будет достаточно основательным.

"Наши исследования показали, что нынешнее поколение сконцентрировано на образовании, осознает экономические вызовы и нацелено на успех. Им нравится проводить время со своей семьей так же, как с друзьями ... Мы считаем, что молодые люди по-другому планируют свою жизнь", - отмечает она.

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Впрочем, как заявила председатель Королевского колледжа акушерства и гинекологии профессор Лесли Реган, ощутимые региональные различия в количестве подростковых беременностей сохраняются и по сей день.

Она также выразила сожаление по поводу того, что "значительная часть молодых людей не получают качественных знаний в области секса и половых отношений".

Кроме того, сокращение местных бюджетов сделало контрацептивы менее доступными для молодежи в некоторых регионах.

Она призвала правительство отнестись к этому, как к "насущной проблеме".

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