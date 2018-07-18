Евросоюз оштрафовал Google на 5 миллиардов долларов

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Руководство Европейского союза подвергло крупнейшую корпорацию и поисковую систему в мире Google штрафу на рекордную сумму в 5 миллиардов долларов по делу об Android

По версии Европейской комиссии, Google нарушает европейское антимонопольное законодательство, активно продвигая собственный поисковик и операционную систему с помощью производителей популярных смартфонов.

Ране корпорация категорически отвергала обвинения Еврокомиссии в злоупотреблении доминирующим положением на европейском рынке высоких технологий.

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