Копірайт зображення Getty Images/Google

Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 млрд евро (5 млрд долларов) за злоупотребление доминирующим положением устройств с операционной системой Android.

Это самый большой штраф, выписанный европейским антимонопольным регулятором в отношении одной компании. Корпорация Google уже заявила, что будет обжаловать решение.

Европейская комиссия постановила, что компания использовала свою операционную систему для мобильных устройств Android для того, чтобы противозаконно закрепить свое господствующее положение в области интернет-поиска.

У Alphabet - материнской компании Google - есть 90 дней на исправление своих бизнес-практик. В противном случае компания столкнется с дальнейшими штрафами, которые могут достигать 5% от ее средней каждодневной выручки.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестгагер проинформировала генерального директора Google Сундара Пичаи о решении комиссии во вторник. В своем заявлении Вестгагер отметила, что Google отказала европейским пользователям в эффективной конкуренции на рынке мобильных устройств.

Копірайт зображення European Commission Image caption Маргрет Вестгагер на пресс-конференции в Брюсселе

Alphabet легко может позволить себе выплатить штраф - денежные резервы компании по состоянию на конец марта составляли 103 млрд долларов. Однако компания уже сообщила, что обжалует решение регулятора.

Маргрет Вестагер в прошлом году уже добилась для Google штрафа в размере 2,4 млрд евро. Тогда комиссия посчитала, что корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке поисковых систем. Сейчас Google находится в процессе обжалования этого штрафа.

У Вестгагер на подходе треть расследование в отношении компании - на предмет практик, используемых сервисом контекстной рекламы AdSense.

Копірайт зображення EPA Image caption Маргрет Вестгагер готовит новое рсследование коммерческих практик Google

Лидер рынка

Европейская комиссия начала изучать рыночное положение Android в апреле 2015 года после жалобы, поданной Fairsearch - объединения, в которое входят Microsoft, Nokia, Oracle и другие компании. На тот момент, как показывало исследование Statcounter, 64% мобильных устройств в Евросоюзе работали на Android. С тех пор доля Android выросла до 74%.

Коммиссия обвиняла Google по трем пунктам:

Требование к производителям устройств на базе Android устанавливать Google в качестве поисковой системы по умолчанию и устанавливать браузер Chrome

Создание препятствий для производителей, желающих выпускать мобильные устройства с другими операционными системами, основанными на открытом коде Android

Финансовое поощрение производителей устройств и мобильных операторов в обмен на установку поискового сервиса Google как единственного, доступного по умолчанию

Представители Google настаивали на том, что компания не обязывала производителей предустанавливать свои приложения. Также в компании указывали, что существующая модель распространения услуг Google позволяет предлагать их пользователям бесплатно.

"Подход комиссии означает, что будет меньше инноваций, меньше выбора, меньше конкуренции, а цены вырастут", - заявлял представитель Google в 2016 году. При этом он указывал, что наличие конкурента в лице Apple с ее операционной системой iOS дает потребителям возможность выбора.

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