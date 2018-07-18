Отравление детей на Донбассе: найдены вопиющие нарушения

Копірайт зображення don.gp.gov.ua Image caption Во время проверки в лагере выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований

По состоянию на 18 июля после отравления в лагере "Ястребок" (филиал лагеря "Орленок") Лиманского района Донецкой области в больнице оказался 91 человек с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит.

Среди пострадавших - 76 детей и 15 взрослых, сообщает главное управление Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов Донецкой области.

Причины массового отравления прокомментировала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас выглядит, что это - инфекция сальмонеллез, но завтра утром должны быть результаты анализов", - сообщила она утром на брифинге.

В Госпродпотребслужбе заверили, что продолжается расследование причин вспышки инфекции. Специалисты берут образцы пищевых продуктов, воды и обследуют персонал заведения.

По предварительным результатам расследования, с 18 июля лагерь решили закрыть.

Госпродпотребслужба обратилась в местную полицию, чтобы там открыли уголовное производство по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Не следили за продуктами и не мыли руки

Во время предварительной проверки обнаружили, что первый случай заболевания произошел 15 июня у работника пищеблока, после чего начали болеть дети. Всего в заведении находилось 134 ребенка, в том числе 35 детей до 15 лет.

Нарушений в лагере нашли немало.

В частности, согласно сообщению, на пищеблок допустили работника с признаками дисфункции кишечника, а детей кормили блюдами, не включенные в рекомендованное Госпродпотребслужбой меню.

Кроме того, работники неудовлетворительно вели учет пищевых продуктов, хранили продукты без стикеров с датами приготовления блюд и не соблюдали правила личной гигиены - не пользовались мылом, антисептиком, полотенцами для рук.

Информация о массовом отравлении появилась 16 июля.

Сначала Славянская прокуратура сообщила, что госпитализировали 60 детей. Позже в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации ВВС News Украина уточнили, что в больнице оказались 46 детей.

Все они жаловались на плохое самочувствие, повышение температуры и тошноту. Возраст госпитализированных - от 9 до 16 лет.

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