В Евросоюзе подтвердили подготовку новых санкций против России
В среду послы стран-членов Евросоюза согласовали новые списки санкций за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины.
Это BBC News Украина подтвердили в дипломатических кругах ЕС.
"Новые списки ограничительных мер в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, был согласован послами ЕС сегодня (18 июля) в рамках COREPER (Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС)", - отметил собеседник BBC News Украина.
Ранее в среду президент Порошенко в своем Facebook сообщил, что послы стран-членов ЕС согласовали введение индивидуальных санкций в отношении шести лиц, причастных к строительству Керченского моста в аннексированном Россией Крыму.
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В ЕС официально комментировать информацию о конкретных санкциях, которые намерен ввести Евросоюз, пока отказались.
Ведь для того, чтобы решения послов вступило в силу, его должны согласовать страны-члены на уровне Совета Европейского Союза.
"Решение Совета будет официально принято на более позднем этапе. Характер и детали мероприятий сообщат, когда решение официально одобрит Совет ЕС", - подчеркнули в дипломатических кругах.
Конкретная дата, когда Совет ЕС может принять новые санкции, пока неизвестна.