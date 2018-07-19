В Турции отменили чрезвычайный режим

Копірайт зображення Reuters Image caption Несколькими неделями ранее Реджеп Тайип Эрдоган был вновь избран президентом Турции

В Турции с 19 июля отменили чрезвычайное положение, введенное два года назад - 20 июля 2016 года.

Он продлевался турецкими властями семь раз.

За это время правительство издало более 35 указов, имеющих силу закона, которые позволили уволить с должностей более 130 тыс. чиновников, юристов, академиков, учителей и сотрудников силовых структур.

Несколькими неделями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на новый срок.

Отмена режима чрезвычайного положения была одним из ключевых обещаний оппозиционных кандидатов.

Последствия

В ходе попытки переворота в Турции летом 2016 погибло более 250 человек.

Реджеп Тайип Эрдоган тогда смог мобилизовать своих сторонников и удержать власть, после чего ввел чрезвычайное положение.

Сразу же после восстановления властями контроля внутри страны начались масштабные задержания, аресты и чистки в административных, силовых и судебных ведомствах. Они были связаны, прежде всего, с искоренением оппозиционных и нелояльных Эрдогану сил в правительственных структурах, особенно в вооруженных силах, считающихся традиционным оплотом идеологии кемализма.

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