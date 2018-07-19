Канадец выжил после нападения гризли, снявшего с него скальп

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Житель канадского города Белла Кула Джордан Карбери отбился от самки гризли, напавшей на него во дворе дома, и сумел самостоятельно добраться до больницы.

Мужчина вышел из дома, заметив во дворе движение. После он увидел медвежат, влезших на дерево, а потом - бегущую в его сторону медведицу.

По информации телеканала CTV News, канадец попытался вернуться в дом, но животное напало на него и несколько раз укусило.

У мужчины был сорван скальп, имелись раны на ноге, груди и животе, но ему все же удалось забежать в помещение.

В доме не было телефона, поэтому канадец самостоятельно добрался на машине до местной больницы, откуда его потом перевезли в Ванкувер.

Копірайт зображення Getty Images

Инспектор Службы охраны природы Лен Батлер отметил, что Карбери повезло, а медведица напала, потому что пыталась защитить детенышей.

По его словам, найти самку гризли сейчас не представляется возможным, поскольку она покинула то место, где напала на человека.

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