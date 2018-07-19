На дне Японского моря нашли российский крейсер времен Цусимском сражении

Копірайт зображення U.S. Navy

Южнокорейские специалисты обнаружили на дне Японского моря броненосный крейсер "Дмитрий Донской", который входил в состав российского императорского флота во время Русско-японской войны 1904-1905 годов.

Боевое судно нашла компания Shinil Group, занимавшаяся его поисками на протяжении многих лет.

"Мы обнаружили корабль на глубине 434 м в 1,3 км от острова Уллындо, принадлежащего Южной Корее. Мы также идентифицировали название корабля "Дмитрий Донской" на его корме", - отметили в компании.

Корпус корабля сильно поврежден. На нем обнаружили многочисленные пробоины от японских снарядов. Но палуба остается в хорошем состоянии.

Цусимское сражение

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Дмитрий Донской" участвовал в Русско-японской войне в 1904-1905 годах

"Дмитрий Донской", спущенный на воду в 1883 году, принимал участие в Цусимском сражении и вел бой до конца, несмотря на многочисленные повреждения. Не желая сдаваться, экипаж в итоге принял решение затопить крейсер.

Цусимское сражение стало последним морским боем в Русско-японской войне.

Золото

Копірайт зображення Shinil Group Image caption Корпус корабля сильно поврежден, но палуба остается в хорошем состоянии

Существует версия, что на борту крейсера находится золото, которое сейчас оценивается в миллионы долларов.

Впрочем, документального подтверждения того, что судно действительно перевозило золото, нет.

Историки также сомневаются, что боевому кораблю доверили бы такой ценный груз во время русско-японского противостояния, тогда как его можно было перевезти по железной дороге через территорию России.

Поисковая компания Shinil Group пока не обращалась в южнокорейское Министерство морских дел и рыболовства в отношении прав на найденный на судне груз - по закону, поисковики могут рассчитывать на 10% от его стоимости.

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