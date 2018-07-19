Ryanair отменит из-за забастовки 600 рейсов

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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair из-за намеченной на 25 и 26 июля забастовки испанских, португальских и бельгийских бортпроводников вынуждена отменить 600 рейсов по Европе, сообщил авиаперевозчик.

Авиакомпания разослала уведомления почти 50 тысячам пассажиров. Им предложено обменять билеты на другие даты или вернуть деньги.

Бастующие требуют от руководства Ryanair перестать повсеместно применять ирландское законодательство, адаптировать условия труда к каждой отдельной стране.

Ryanair - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.

С осени 2018 года авиакомпания намерена открыть рейсы из Украины, в частности, из Киева и Львова.

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