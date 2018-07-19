Полиция установила подозреваемых по делу Скрипалей - СМИ
Британской полиции удалось установить подозреваемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Press Association со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом расследования.
Как передает агентство, в Скотланд-ярде считают, что в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери участвовали несколько россиян.
"Следователи предполагают, что им удалось установить подозреваемых в нападении с применением "Новичка" благодаря камерам наблюдения и сверить полученные данные с информацией о том, кто въехал в страну примерно в это время", - цитирует PA слова своего источника в полиции.
Согласно этим данным, следователи уверены, что подозреваемые - россияне.
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В четверг должно официально начаться дознание по делу о смерти 44-летней Дон Стерджес, которая скончалась в начале июля - спустя восемь дней после предполагаемого отравления "Новичком" из той же партии, что использовалась при покушении на Скрипалей в марте.
Предполагается, что количество нервно-паралитического вещества, воздействию которого подверглась Стерджес, по меньшей мере в 10 раз превышало то, что использовалось при отравлении Скрипалей.
Следователи считают, что вещество находилось в пузырьке из-под духов, обнаруженном парой в центре Солсбери, и Стерджес распылила вещество прямо себе на кожу, рассказал источник.
45-летний Чарли Роули, который отравился вместе со Стерджес, на прошлой неделе пришел в создание.
Лондонская полиция, которая ведет расследование, на стала комментировать публикацию PA.