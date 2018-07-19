Организатора форума в Киеве забросали яйцами за "связи с Медведчуком"
Представители националистической группы С14 забросали яйцами главу Патриотической партии Украины Николая Габера из-за обвинений в "связях с Медведчуком".
Это произошло в Украинском доме в Киеве перед "Форумом патриотических сил", организатором которого является Николай Габер.
Форум
Как отмечалось в пресс-релизе форума, его цель - "создать Объединенные патриотические силы Украины как новое общественно-политическое движение" и выдвинуть кандидатов на все выборы, включая президентские.
В свою очередь, группа С14, двадцать представителей которой появились перед началом мероприятия, обвинила его организаторов в том, что они сотрудничают с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком и действуют в интересах России.
Во время разговора с Николаем Габером активисты С14 забросали его яйцами, произошла небольшая потасовка.
Полиция, которая была в помещении, не смогла этому помешать.
Вместе с тем до серьезной драки не дошло.
Директор Украинского дома Юрий Стельмащук заявил, что правоохранители не обеспечили правопорядок и форум был сорван.
После этого его облили кефиром.
"Никакого отношения к Медведчуку не имеем"
Николай Габер прокомментировал обвинения корреспонденту BBC News Украина.
"Мы патриотическая организация. Никакого отношения к Виктору Медведчуку не имеем", - рассказал он.
"Я всю политическую карьеру был оппонентом господина Медведчука, поэтому вся информация в СМИ - это провокация", - добавил Николай Габер.
"В нашей организации есть патриоты, в том числе ветераны АТО. Мы поддерживаем волонтеров, в нашей организации был погибший солдат АТО", - подчеркнул Николай Габер.
После инцидента организаторы сообщили, что переносят форум.
Большинство людей со временем разошлись.