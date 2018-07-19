Организатора форума в Киеве забросали яйцами за "связи с Медведчуком"

Представители националистической группы С14 забросали яйцами главу Патриотической партии Украины Николая Габера из-за обвинений в "связях с Медведчуком".

Это произошло в Украинском доме в Киеве перед "Форумом патриотических сил", организатором которого является Николай Габер.

Форум

Image caption На мероприятие пришло около двух десятков оппонентов. Некоторые из них скрывали лица

Как отмечалось в пресс-релизе форума, его цель - "создать Объединенные патриотические силы Украины как новое общественно-политическое движение" и выдвинуть кандидатов на все выборы, включая президентские.

Image caption Один из оппонентов Габера представился как Маркиян Яциняк, представитель С14

В свою очередь, группа С14, двадцать представителей которой появились перед началом мероприятия, обвинила его организаторов в том, что они сотрудничают с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком и действуют в интересах России.

Во время разговора с Николаем Габером активисты С14 забросали его яйцами, произошла небольшая потасовка.

Полиция, которая была в помещении, не смогла этому помешать.

Вместе с тем до серьезной драки не дошло.

Директор Украинского дома Юрий Стельмащук заявил, что правоохранители не обеспечили правопорядок и форум был сорван.

Image caption Директора Украинского дома Юрия Стельмащука облили кефиром

После этого его облили кефиром.

"Никакого отношения к Медведчуку не имеем"

Image caption Николай Габер настаивает, что его организация занимает патриотическую позицию

Николай Габер прокомментировал обвинения корреспонденту BBC News Украина.

"Мы патриотическая организация. Никакого отношения к Виктору Медведчуку не имеем", - рассказал он.

Image caption Во время инцидента яйцо также попало в женщину с инвалидностью

"Я всю политическую карьеру был оппонентом господина Медведчука, поэтому вся информация в СМИ - это провокация", - добавил Николай Габер.

Image caption На форум пришли некоторые политики, в частности Михаил Поживанов, у которого также попало яйцо

"В нашей организации есть патриоты, в том числе ветераны АТО. Мы поддерживаем волонтеров, в нашей организации был погибший солдат АТО", - подчеркнул Николай Габер.

После инцидента организаторы сообщили, что переносят форум.

Image caption Уже у выхода одну из посетительниц форума облили зеленкой

Большинство людей со временем разошлись.

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