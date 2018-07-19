Правительство Черногории резко ответило Трампу после его заявлений о НАТО

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Правительство Черногории прокомментировало заявление президента США Дональда Трампа, который усомнился в том, что членам НАТО нужно защищать такие маленькие страны как Черногория в случае военного конфликта.

"В современном мире неважно, насколько ты большой или маленький, важно, насколько вы разделяете ценности свободы, солидарности и демократии. Именно поэтому дружба и союз Черногории и США - сильны и незыблемы", - говорится в официальном заявлении правительства Черногории.

По словам черногорских чиновников, именно традиции и мирная политика этой страны сделали ее самым стабильным государством в регионе, в которой во время распада Югославии не свирепствовала война.

Именно Черногория, напоминают в правительстве, приютила 120 тыс. пострадавших от войны людей, а до этого первой в Европе противостояла фашизму.

"И сегодня, как новый член НАТО и кандидат на вступление в ЕС, она способствует миру и стабильности не только на европейском континенте, но и по всему миру, в том числе рядом с американскими солдатами в Афганистане", - подчеркивают в правительстве.

В заявлении добавляют, что Черногория выстраивает дружественные отношения с другими государствами, но при этом "способна смело и аккуратно защищать и оборонять свои национальные интересы".

Что возмутило черногорцев?

18 июля Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News поставил под сомнение основополагающую статью 5 Североатлантического договора, которая обязывает все страны НАТО защищать любого другого члена альянса, подвергшегося нападению.

Когда ведущий поинтересовался, почему его сын должен в случае необходимости защищать Черногорию, которая присоединилась к НАТО недавно, Трамп ответил так:

"Я понимаю, о чем вы говорите. Я ставлю тот же вопрос. Знаете, Черногория - крошечная страна с очень сильными людьми .... Они могут стать агрессивными, и мои поздравления, вы в Третьей мировой войне", - заявил американский президент.

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