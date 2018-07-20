Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Путиным

Копірайт зображення Reuters Image caption Президент Дональд Трамп: "Я отлично справился на пресс-конференции с Путиным"

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского президента Владимира Путина лично ответственным за вмешательство в президентские выборы 2016 года в США.

В интервью телеканалу CBS News, Трамп сказал, что Путин должен нести ответственность за всё, что происходит в России. По его словам, на встрече в Хельсинки на этой неделе он четко заявил Путину, что российское вмешательство следует прекратить.

Однако эти высказывания президента находятся в прямом противоречии с тоном его заявлений в ходе совместной пресс-конференции по завершении встречи в Хельсинки. Более того, 19 июля он написал в Twitter, что с нетерпением ждет второй встречи с российским лидером и считает беседу в Хельсинки "большим успехом".

"На пресс-конференции с Путиным я отлично справился. Многие говорят, что я должен был накричать на него, но мы живем в реальном мире! Я не понимаю, из-за чего поднялся такой шум. Уровень непорядочности в вашей профессии очень высокий. Никто не написал про мои переговоры с Путиным, а это самое важное. Мы многого достигли. Мы поговорили про ядерное оружие, Израиль, Северную Корею. Он одобряет мои действия и обещает помочь. В 2016 году я легко выиграл выборы, в 2020-м будет еще лучше" - заявил в интервью CBS News американский президент.

В четверг президент Путин осудил противников Дональда Трампа в США, обвинив их в попытках сорвать результаты встречи в Хельсинки. Российский президент заявил, что влиятельные силы готовы пожертвовать связями между двумя странами, преследуя собственные политические интересы.

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Сразу после окончания встречи президентов в Хельсинки на Дональда Трампа обрушилась волна критики за его заявление о том, что он отказался поддержать мнение собственных разведывательных служб о российском вмешательстве в американские выборы и отказался осудить за это Россию.

Уже во вторник президент Трамп попытался спасти ситуацию, заявив, что его неправильно поняли, однако критика в его адрес со стороны многих американских средств массовой информации продолжалась.

В четверг в серии твитов Дональд Трамп снова обвинил своих оппонентов в том, что они бы предпочли хорошим отношениям с Россией войну.

Камень преткновения

Но не только противоречивые заявления президента за последние дни стали причиной недовольства многих американских законодателей. Некоторые из них особенно раздражены тем, что президент отказался от критического подхода к состоянию отношений между США и Россией. Вместо этого он заявил: "Я полагаю, мы все делали глупости".

Белый дом также подвергается критике за то, что стал категорически отвергать российское предложение допросить американских граждан в связи с делом руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заочного осужденного в России за финансовые махинации.

Одним из таких американцев является бывший посол США в России Майкл МакФол; его допрос российскими властями исключен в силу статуса неприкосновенности, которым обладают дипломаты. Эту идею отверг также нынешний директор ФБР Кристофер Рэй. Он заявил, что она даже не рассматривается в числе методов расследования.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в среду, 18 июля, отвечая на вопрос о вероятности такого допроса, отметила, что президент считает это "интересным предложением", но не принял никаких решений. На следующий день она заявила, что речи об этом быть не может.

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Что будет дальше

Американские законодатели призывают судебные инстанции выпустить ордер, который обяжет переводчика президента передать свои записи, сделанные во время личной встречи Трампа и Путина в Хельсинки, на рассмотрении комиссий конгресса. Эта встреча проходила в присутствии только переводчиков с обеих сторон.

Тем временем государственный секретарь Майк Помпео должен на следующей неделе дать показания сенату о встрече президентов США и России в Хельсинки и о его недавнем визите в КНДР.

Несмотря на все эти споры и противоречивые заявления, избиратели, поддерживающие республиканцев, по данным опроса агентства Reuters, никак не отреагировали на поведение президента, и индекс его поддержки не изменился за минувшую неделю.

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