У Олега Сенцова - второй криз, но он не прекращает голодовку
У украинского режиссера Олег Сенцова, который находится в российской тюрьме, произошел второй криз из-за проблем с сердцем, но он не собирается отказываться от голодовки. Об этом сообщил Громадському адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.
Он встречался с заключенным тет-а-тет 19 июля без представителей полиции на 67-й день его голодовки.
По словам адвоката, проблемы с сердцем у Олега Сенцова обострились из-за того, что начала "угасать сердечная мышца".
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В разговоре с российской "Новой газетой" адвокат сообщил, что врачи предлагали его подзащитному госпитализацию с принудительным кормлением, но Сенцов отказался.
"Олегу удалось договориться, чтобы его оставили в колонии, - цитирует издание слова адвоката. - Но согласился принимать питательную смесь - две-три ложки в день, минимально, только чтобы не угасало сердце".
Динзе добавил, что режиссер плохо выглядит - с момента последнего визита адвоката в начале июня он "очень сдал и постарел". "Держится только на силе воли. Но подавленным не выглядит. Сказал, что прекращать голодовку не будет", - добавил адвокат.
Он также отметил, что Сенцов даже в таких обстоятельствах продолжает работать и передал ему правку режиссуры для своей пьесы "Номера", премьера которой должна состояться в Украине осенью.
В комментарии Громадському г-н Динзе добавил, что Олег Сенцов попросил не распространять ложные слухи о его принудительном кормлении или смерти.
"Олег сказал, чтобы люди не распространяли слухи о принудительном кормлении, он просит отвергать такую информацию и фильтровать ее. А относительно слухов о его смерти - он посмеялся над людьми, которые распространяют их, и считает их вредителями", - сказал Дмитрий Динзе.
По его словам, Сенцов передавал слова поддержки политзаключенным в Крыму.
Режиссер отказывается от еды с 14 мая, требуя освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. Но при этом не требует снисхождения для себя лично.
Возможен ли обмен Сенцова?
Президенты России и Украины уже дважды обсуждали судьбу Сенцова и других политзаключенных по телефону, однако пока конкретных данных о возможном обмене почти нет.
Известно, что, кроме Сенцова, в обменном списке есть еще несколько десятков заключенных.
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В МИД Украины ранее заявляли, что рассматривают все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы Олега Сенцова, включая возможность его обмена на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.
Дело Сенцова
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористической группировки и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.
Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.
Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, требуя признаний.
Освобождения Сенцова требуют как правозащитные организации, так и группы писателей, режиссеров и других творческих деятелей из разных стран.