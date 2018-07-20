Эксперты предупреждают о новой угрозе активности ВИЧ

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Британские эксперты предупреждают о мировой угрозе возобновления активности заболевания ВИЧ.

Они объясняют, что уменьшение финансирования этого направления в последние годы ставит под угрозу усилия по борьбе с болезнью.

Эксперты медицинского издания The Lancet считают, что сегодня мир больше не стремится преодолеть пандемию к 2030 году - такую ​​цель согласовали ранее страны-члены ООН.

В связи с этим они призывают к неотложным действиям в области лечения и контроля ВИЧ.

В мире 37 млн ​​человек живет с ВИЧ/СПИД, ежегодно регистрируют 1,8 млн новых случаев заболевания.

В последние годы фиксировали снижение уровня заболеваемости. Однако эксперты считают, что падение этих показателей происходит очень медленно.

Хотя уровень ВИЧ-инфицирования в целом снизился, он остается устойчивым в маргинальных группах, среди молодежи, особенно среди женщин, и в странах, где плохой доступ к лечению этой болезни.

Эксперты говорят, что финансирование этого направления в течение последних лет остается неизменным - 14,7 млрд фунтов, а это на 5,4 млрд меньше необходимого для достижения целей.

Президент Международного общества по исследованию ВИЧ, профессор Университета в Кейптауне (ЮАР) Линда-Гейл Беккер отмечает: "Несмотря на значительный прогресс в ответ на ВИЧ, ситуация в последние десять лет в состоянии стагнации".

"Необходимо усилить эту работу, ведь мы должны преодолеть этот вызов для здоровья и благополучия миллионов людей", - добавляет она.

Эксперты также призвали к более тесному сотрудничеству между специалистами в области здравоохранения для улучшения способов лечения ВИЧ.

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Они считают, что следует отойти от принципа "исключительности" ВИЧ-инфекции, который предусматривал специальное финансирование.

Вместо этого эксперты предлагают соединить скрининг на ВИЧ с другими неинфекционными заболеваниями, такими, как диабет и гипертония.

Например, если в Индии совместить обследования и лечение ВИЧ с лечением сифилиса среди геев и женщин, работающих в секс-индустрии, то это могло бы сократить количество новых случаев заболевания ВИЧ на национальном уровне на 7% до 2028 года.

"Системы здравоохранения должны разрабатываться таким образом, чтобы удовлетворить потребности людей, которых они обслуживают. Включая способность одновременно решать многие проблемы", - считает профессор Крис Байер.

"Никого нельзя оставить в стороне от наших усилий, направленных на достижение стабильного здоровья", - добавил он.

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