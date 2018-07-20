В Киеве - день памяти Павла Шеремета. Что с делом?
20 июля в Киеве чтят память журналиста Павла Шеремета, который погиб во время взрыва в автомобиле два года назад.
На перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в центре Киева приходят журналисты, политики, дипломаты. Люди несут цветы к месту убийства, некоторые активисты держат плакаты с надписью "20.07.2016. Киев. Павел Шеремет. Убийцы до сих пор не найдены".
Ведь несмотря на обещания властей и правоохранителей, за два года виновных так и не нашли.
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Главный редактор интернет-издания "Українська правда" Севгиль Мусаева, которая тоже пришла на место убийства, сказала, что о результатах следствия ничего не известно.
"Мы требуем публичного отчета, поскольку публичный отчет был, если я не ошибаюсь, 17 февраля 2017 года", - сообщила она.
По ее словам, недопустимым является тот факт, что правоохранители молчат.
Накануне Национальный союз журналистов Украины обнародовал заявление, в котором раскритиковал расследование этого дела.
"К большому сожалению, убийство Павла Шеремета, расследование которого чиновники публично называли "делом чести", до сих пор остается нераскрытым. Это причиняет боль не только родным и близким Павла, но и его друзьям и коллегам", - говорится в заявлении НСЖУ.
В союзе считают, что отсутствие прогресса в этом резонансном деле - "тревожный сигнал для всего журналистского сообщества, для общества в целом".
Там напомнили, что в прошлом году Петр Порошенко требовал публичного отчета о результатах расследования.
"Этот отчет так и не состоялся. Союз продолжает требовать его проведения. Журналисты и общественность имеют право знать, что следствие сделало, чтобы найти и наказать убийц нашего коллеги", - заявили в НСЖУ.
Что говорят в Генпрокуратуре?
20 июля о проведении расследования Генпрокуратура отчиталась в Facebook.
В частности, пресс-секретарь Андрей Лысенко сообщил, что досудебное расследование проводит межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники Нацполиции и СБУ.
"На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве", - говорит Лысенко .
Он напомнил, что следователи отрабатывают четыре основные версии мотивов убийства.
Это - профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации в Украине и ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле).
К проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР.
"О подозрении пока никому не сообщалось. Прокуратура в данном расследовании осуществляет процессуальное руководство", - добавил представитель Генпрокуратуры.
Как произошло убийство?
20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Правоохранители пока не смогли установить ни заказчиков убийства журналиста, ни его исполнителей.
Украинская власть и правоохранители назвали это дело своей приоритетной задачей. С тех пор прошло два года, а дело до сих пор не раскрыто.
В прошлом году генпрокурор Юрий Луценко признал, что в расследовании нет "серьезного прогресса".