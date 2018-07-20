В Киеве - день памяти Павла Шеремета. Что с делом?

Копірайт зображення УНИАН

20 июля в Киеве чтят память журналиста Павла Шеремета, который погиб во время взрыва в автомобиле два года назад.

На перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в центре Киева приходят журналисты, политики, дипломаты. Люди несут цветы к месту убийства, некоторые активисты держат плакаты с надписью "20.07.2016. Киев. Павел Шеремет. Убийцы до сих пор не найдены".

Ведь несмотря на обещания властей и правоохранителей, за два года виновных так и не нашли.

Копірайт зображення Ирина Славинская

Главный редактор интернет-издания "Українська правда" Севгиль Мусаева, которая тоже пришла на место убийства, сказала, что о результатах следствия ничего не известно.

"Мы требуем публичного отчета, поскольку публичный отчет был, если я не ошибаюсь, 17 февраля 2017 года", - сообщила она.

По ее словам, недопустимым является тот факт, что правоохранители молчат.

Копірайт зображення Роман Романюк Image caption Посол США Мари Йованович пришла на место убийства журналиста, чтобы почтить его память

Накануне Национальный союз журналистов Украины обнародовал заявление, в котором раскритиковал расследование этого дела.

"К большому сожалению, убийство Павла Шеремета, расследование которого чиновники публично называли "делом чести", до сих пор остается нераскрытым. Это причиняет боль не только родным и близким Павла, но и его друзьям и коллегам", - говорится в заявлении НСЖУ.

В союзе считают, что отсутствие прогресса в этом резонансном деле - "тревожный сигнал для всего журналистского сообщества, для общества в целом".

Копірайт зображення AFP

Там напомнили, что в прошлом году Петр Порошенко требовал публичного отчета о результатах расследования.

"Этот отчет так и не состоялся. Союз продолжает требовать его проведения. Журналисты и общественность имеют право знать, что следствие сделало, чтобы найти и наказать убийц нашего коллеги", - заявили в НСЖУ.

Что говорят в Генпрокуратуре?

20 июля о проведении расследования Генпрокуратура отчиталась в Facebook.

В частности, пресс-секретарь Андрей Лысенко сообщил, что досудебное расследование проводит межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники Нацполиции и СБУ.

"На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве", - говорит Лысенко .

Он напомнил, что следователи отрабатывают четыре основные версии мотивов убийства.

Это - профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации в Украине и ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле).

К проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР.

"О подозрении пока никому не сообщалось. Прокуратура в данном расследовании осуществляет процессуальное руководство", - добавил представитель Генпрокуратуры.

Как произошло убийство?

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Правоохранители пока не смогли установить ни заказчиков убийства журналиста, ни его исполнителей.

Украинская власть и правоохранители назвали это дело своей приоритетной задачей. С тех пор прошло два года, а дело до сих пор не раскрыто.

В прошлом году генпрокурор Юрий Луценко признал, что в расследовании нет "серьезного прогресса".

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