Брат зовет брата: группа Oasis может возродиться

Копірайт зображення PA

Английский певец Лиам Галлахер не против восстановить легендарный Oasis и вернуть в него своего брата Ноэла.

Певец сообщил, что он простил брата и хочет снова объединиться.

Однако фанаты могут быть разочарованы, поскольку Ноэл Галлахер сообщил BBC в ноябре, что он никогда уже не будет играть в старой группе.

Группа Oasis раскололась еще в 2009 году из-за конфликта между братьями.

Копірайт зображення PA

Однако Лиам Галлахер теперь стремится вернуть группу. Он уточнил в Twitter, что это не "безысходность", просто считает, что "было бы хорошо это сделать".

Певец успешно выпустил недавно свой сольный альбом, а Ноэл гастролирует с новой группой Noel Gallagher's High Flying Birds.

Во времена существования Oasis братья написали и исполнили много хитов, в частности, Wonderwall и Do not Look Back in Anger.

Группа была основана в Манчестере в 1991 году.

Лиам был основным вокалистом и написал несколько песен, а Ноэл - гитаристом и автором большинства песен.

Они были единственными неизменными участниками группы с момента ее появления.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram