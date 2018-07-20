Брат зовет брата: группа Oasis может возродиться
Английский певец Лиам Галлахер не против восстановить легендарный Oasis и вернуть в него своего брата Ноэла.
Певец сообщил, что он простил брата и хочет снова объединиться.
Однако фанаты могут быть разочарованы, поскольку Ноэл Галлахер сообщил BBC в ноябре, что он никогда уже не будет играть в старой группе.
Группа Oasis раскололась еще в 2009 году из-за конфликта между братьями.
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Однако Лиам Галлахер теперь стремится вернуть группу. Он уточнил в Twitter, что это не "безысходность", просто считает, что "было бы хорошо это сделать".
Певец успешно выпустил недавно свой сольный альбом, а Ноэл гастролирует с новой группой Noel Gallagher's High Flying Birds.
Во времена существования Oasis братья написали и исполнили много хитов, в частности, Wonderwall и Do not Look Back in Anger.
Группа была основана в Манчестере в 1991 году.
Лиам был основным вокалистом и написал несколько песен, а Ноэл - гитаристом и автором большинства песен.
Они были единственными неизменными участниками группы с момента ее появления.