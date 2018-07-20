Что нашли в "загадочном" египетском саркофаге?

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Две недели назад археологи нашли массивный саркофаг из черного гранита в Александрии, котрорый не открывали протяжении 2000 лет.

Люди сразу начали распространять слухи о том, что на останках мумий лежит "смертельное проклятие", или они могут принадлежать Александру Великому. Эксперты отрицают правдивость этих сплетен.

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В саркофаге обнаружили три тела, которые очень плохо сохранились из-за того, что внутрь попала вода.

В Министерстве древностей Египта рассказали, что сначала специалисты приоткрыли саркофаг, и их поразил острый неприятный запах. Позже на площадке работали уже военные инженеры.

"Мы нашли кости трех человек, что наталкивает на мысль, что это семейное захоронение. К сожалению, мумии очень плохо сохранились, поэтому от них остались только кости", - заявил Мустафа Вазири, глава ведомства.

Вазири также прокомментировал вероятность "проклятия Фараона": "Мы открыли саркофаг и, слава Богу, мир не покрыла тьма".

Впрочем государственная газета Египта Аль-Арам сообщает, что к саркофагу ограничили доступ из-за смертельных токсичных газов.

Отмечают, что в черепе одной из мумий есть трещины, которые могли появиться из-за поражения стрелой.

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В саркофаге также обнаружили фрагмент статуи - голову мужчины, изготовленную из алебастра.

Ориентировочный вес этого памятника составляет 30 тонн, ее длина - 2,75 метра, ширина - 1,65 метра и высота - 1,85 метра.

Это самый большой саркофаг из всех, которые находили в Александрии. Размер находки породил предположение, что в нем могли похоронить Александра Македонского.

Археологи отмечают, что захоронения относится к птолемеевскому периоду, примерно к 323 году до нашей эры.

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