В Житомирской области произошла авария: много жертв

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Из-за столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.

Полиция Житомирской области сообщает, что авария произошла на 127-м километре автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица.

По предварительным данным, водитель автобуса (вероятно, сообщением Киев-Ровно) ехал в направлении Житомира и врезался в грузовик DAF с полуприцепом.

10 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко сообщила "112 Украина", что маршрутка ехала за грузовиком.

Причины пока устанавливают, но предварительно спикер уточнила, что "мог сработать человеческий фактор".

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Глава областной администрации Игорь Гундич объявил 21 июля Днем траура по погибшим.

Он также добавил, что среди погибших - двое детей.

Второе смертельное ДТП

Утром на дороге "Киев-Одесса" в Николаевской области произошла еще одна крупная авария.

В ней погибли пять человек и 12 получили травмы. Среди пострадавших - граждане Беларуси.

Авария произошла почти в пять утра вблизи пгт Кривое Озеро.

Микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией ехал по маршруту "Одесса-Гомель" и столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял на обочине.

Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Полиция начала уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".

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