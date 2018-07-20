За день в Украине в крупных ДТП погибли 18 человек

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Только в Житомирской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 были госпитализированы.

Полиция Житомирской области сообщает, что авария произошла на 127-м километре автодороги Киев-Чоп, вблизи села Глыбочица.

По предварительным данным, водитель автобуса (скорее всего, сообщением Киев - Ровно) ехал в направлении Житомира и врезался в грузовик DAF с полуприцепом.

10 человек с травмами разной степени тяжести были впоследствии госпитализированы.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко сообщила "112 Украина", что маршрутка ехала позади грузовика.

Причины произошедшего устанавливаются, но предварительно спикер уточнила, что "мог сработать человеческий фактор".

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Глава областной администрации Игорь Гундич объявил 21 июля Днем траура по погибшим.

Он также добавил, что среди 10 погибших - двое детей.

Второе смертельное ДТП

Утром на дороге "Киев-Одесса" в Николаевской области произошла еще одна крупная авария.

Пять человек погибло, еще 12 были травмированы. Среди пострадавших - граждане Беларуси.

Авария произошла почти в пять утра неподалеку от пгт Кривое Озеро.

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Микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией ехал по маршруту "Одесса-Гомель" и столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял на обочине.

Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Полиция начала уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал, что в обоих случаях "причиной автокатастроф стало грубое нарушение правил дорожного движения".

"Сегодня комиссия проведет первое заседание по расследованию этих трагедий. Глубокие соболезнования родным погибших", - сообщил министр.

Авария в Хмельницкой области

Еще одна авария с участием грузовика и легкового авто произошла в Хмельницкой области на въезде в село Прибугское: три человека погибли, пострадал один ребенок.

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По предварительным данным, 36-летний водитель легкового авто выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком.

"Сам водитель "Фольксвагена", его 35-летняя супруга и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована", - уточнили правоохранители.

ДТП произошло в пятницу около 11:14 на автодороге М12 Стрый - Знаменка.

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