Россия опасается, что ее военные тайны "слили" Западу

Копірайт зображення Getty Images Image caption МиГ-31 с ракетами "Кинжал"

ФСБ ищет шпионов в институтах, занимающихся космическими исследованиями, которые якобы "сливали" Западу результаты секретных разработок российской промышленности в области гиперзвука.

По данным газеты "Коммерсант", обыски начались в пятницу утром. Сотрудники ФСБ пришли в кабинеты некоторых сотрудников ЦНИИмаша (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения), а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (входит в "Роскосмос") Дмитрия Пайсона.

Мероприятия проводятся в рамках расследования дела о государственной измене.

По данным газеты, данные с грифом "совершенно секретно" передавались западным спецслужбам, утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, "с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт".

Собеседник издания добавил, что последствия будут беспрецедентными.

"Полетит много голов, и одними увольнениями дело точно не закончится", - добавляет он.

В "Роскосмосе" заявили, что местные работники службы безопасности сотрудничают с ФСБ в рамках уголовного дела.

Копірайт зображення Скриншот "Россия 1" Image caption В марте Владимир Путин представил новое поколение российских ракет

Ранее Министерство обороны России транслировало видео о новом поколении гиперзвуковых ракет, которые могут нести боеголовку с ядерным зарядом. Некоторые из них запускаются со стратегических бомбардировщиков, другие - из хранилищ и передвижных ракетоносителей.

Об этих системах в марте говорил президент России Владимир Путин. Он упоминал ракету "Кинжал", которая способна развивать скорость более 12 тысяч километров в час и поражать объекты в радиусе около 2 тысяч километров.

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