В США бушует международный Комик-кон: костюмы посетителей
В США проходит фестиваль San Diego Comic-Con - одно из крупнейших событий в мире для фанатов поп-культуры: комиксов, аниме, фэнтези или видеоигр.
Как всегда, посетители дают полную волю своей фантазии, надевая невероятные костюмы любимых героев.
Мы собрали подборку некоторых из них.
Этот Фестиваль проходит в городе Сан-Диего с 1970 года. Все начиналось с выставки комиксов, на которую пришли несколько сотен человек.
А сейчас на Комик-кон приезжают десятки тысяч фанатов аниме, манги, литературы ужасов, карточных и видеоигр, фэнтези и научной фантастики.
И кстати, не думайте, что это мероприятие - чисто мальчишеская игрушка.
В фестивале принимают участие многие известные актеры, режиссеры, на нем демонстрируют отрывки из новых фильмов и компьютерных игр.
В этом году, например, отметили 10-летие сериала "Во все тяжкие". Один из актеров сериала Аарон Пол пришел на мероприятие с дочерью в тематическом костюме.
Большое внимание привлек приезд Джоди Уиттэкер - актрисы, которая играет нового Доктора Кто в одноименном сериале. Доктора-путешественника по Вселенной, который имеет несколько реинкарнаций, впервые играет женщина.
Фанатам показали трейлер нового сезона сериала, а госпожа Уиттэкер продемонстрировала фирменную звуковую отвертку Доктора.
В Украине комик-кон также проводят - в Киеве.
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