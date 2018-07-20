В США бушует международный Комик-кон: костюмы посетителей

  • 20 июля 2018

В США проходит фестиваль San Diego Comic-Con - одно из крупнейших событий в мире для фанатов поп-культуры: комиксов, аниме, фэнтези или видеоигр.

San Diego Comic-Con Копірайт зображення Getty Images

Как всегда, посетители дают полную волю своей фантазии, надевая невероятные костюмы любимых героев.

Мы собрали подборку некоторых из них.

San Diego Comic-Con Копірайт зображення Getty Images

Этот Фестиваль проходит в городе Сан-Диего с 1970 года. Все начиналось с выставки комиксов, на которую пришли несколько сотен человек.

Комік-кон Копірайт зображення Getty Images

А сейчас на Комик-кон приезжают десятки тысяч фанатов аниме, манги, литературы ужасов, карточных и видеоигр, фэнтези и научной фантастики.

Комік-кон Копірайт зображення Getty Images

И кстати, не думайте, что это мероприятие - чисто мальчишеская игрушка.

Комік-кон Копірайт зображення Getty Images

В фестивале принимают участие многие известные актеры, режиссеры, на нем демонстрируют отрывки из новых фильмов и компьютерных игр.

В этом году, например, отметили 10-летие сериала "Во все тяжкие". Один из актеров сериала Аарон Пол пришел на мероприятие с дочерью в тематическом костюме.

Аарон Пол Копірайт зображення Getty Images

Большое внимание привлек приезд Джоди Уиттэкер - актрисы, которая играет нового Доктора Кто в одноименном сериале. Доктора-путешественника по Вселенной, который имеет несколько реинкарнаций, впервые играет женщина.

Фанатам показали трейлер нового сезона сериала, а госпожа Уиттэкер продемонстрировала фирменную звуковую отвертку Доктора.

Джоді Віттекер Копірайт зображення Reuters

В Украине комик-кон также проводят - в Киеве.

Комік-кон Копірайт зображення Getty Images
Комік-кон Копірайт зображення Getty Images

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