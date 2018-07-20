Украина возмущена заявлением итальянского министра о Крыме

Копірайт зображення Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images Image caption Слова министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини вызвали недовольство украинского МИДа

Киев с возмущением воспринял заявление министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который высказался в поддержку референдума в аннексированном Крыму, а также раскритиковал Евромайдан.

В заявлении украинского МИДа сказано, что подобные высказывания ставят под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Осуждаем позицию итальянского политика как такую, которая не основывается на реальных фактах и противоречит признанным принципам и нормам международного права", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия вызван в украинское министерство иностранных дел "с целью выражения протеста и получения разъяснений итальянской стороны".

"Уверены, что безответственные высказывания и заявления отдельных политиков не способны поставить под сомнение твердую позицию международного сообщества в поддержке Украины в восстановлении своего суверенитета и территориальной целостности", - добавили в МИД.

Что возмутило МИД?

Министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".

Об этом сказал в интервью The Washington Post.

"Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации", - сказал Сальвини, отвечая на ремарку журналиста о незаконности псевдореферендума в 2014 году.

"Сравните его с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами - подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации", - добавил политик.

4 марта 2018 года в Италии прошли всеобщие парламентские выборы в обе палаты, по итогам которого было сформировано новое правительство страны. Его члены не считают Россию военным вызовом для Европы. По их мнению, это - "потенциальный партнер для ЕС и НАТО".

Сальвини и его коллеги по коалиции выступают за снятие санкций ЕС в отношении России, называя ее партнером в борьбе с нелегальной миграцией, исламистами в средиземноморском регионе, а также важной силой для восстановления стабильности на Ближнем Востоке.

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