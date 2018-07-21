Копірайт зображення UNIAN

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе сообщает, что речь идет о сосредоточении танков и артиллерии.

В сообщении, опубликованном на странице Операции объединенных сил в Facebook, представлен список тяжелого оружия и места его концентрации вдоль линии разграничения.

В частности, речь идет о танках Т-64 и Т-72, ​​самоходных артиллерийских установках (САУ) 2С1 "Гвоздика", противотанковых пушках МТ-12 "Рапира", минометах "Сани", гаубице Д-30 "Лягушка".

Таким образом, говорится в сообщении, на линии разграничения лишь в течение двух суток со стороны неподконтрольных Киеву территорий были сосредоточены "силы и средства, эквивалентные по меньшей мере двум танковым полкам, пяти артиллерийским дивизионам, а также средства противовоздушной обороны".

В СЦКК также предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке к "активным действиям" на линии соприкосновения.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин выдвинул предложение подумать над проведением референдума о статусе Донбасса.

Впоследствии Белый дом заявил, что "не рассматривает" предложение российского президента Владимира Путина о решении конфликта на Донбассе путем проведения референдума, поскольку такой референдум был бы нелегитимным и противоречил бы Минским соглашениям.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram