Как сотни золотистых ретриверов отпраздновали годовщину появления породы
150-летие со дня возникновения золотистых ретриверов отметили в одном из поместий высокогорной Шотландии, где впервые вывели эту породу собак.
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Родина этой собаки находится именно в этих местах, на горных пастбищах Шотландии. Она ведет свое происхождение с 1860-х годов. Считается, что вывел золотых ретриверов лорд Туидмаут.
Он скрестил волнистошерстного ретривера с водным твид-спаниелем.
Лорд Туидмаут хотел вывести собаку, способную плавать на значительные расстояния, чтобы разыскивать битую дичь.
Клуб золотых ретриверов Шотландии организовал массовый сбор собак этой породы и их владельцев в местном имении на этой неделе.
А четыре года назад группа Friends of Guishachan, основанная американкой Джой Виолa, установила статую в честь этой породы.
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