Как сотни золотистых ретриверов отпраздновали годовщину появления породы

Копірайт зображення PETER JOLLY NORTHPIX Image caption Золотые ретриверы в шотландской деревне Томич

150-летие со дня возникновения золотистых ретриверов отметили в одном из поместий высокогорной Шотландии, где впервые вывели эту породу собак.

Родина этой собаки находится именно в этих местах, на горных пастбищах Шотландии. Она ведет свое происхождение с 1860-х годов. Считается, что вывел золотых ретриверов лорд Туидмаут.

Копірайт зображення PETER JOLLY NORTHPIX Image caption Порода появилась 150 лет назад

Он скрестил волнистошерстного ретривера с водным твид-спаниелем.

Лорд Туидмаут хотел вывести собаку, способную плавать на значительные расстояния, чтобы разыскивать битую дичь.

Копірайт зображення PETER JOLLY NORTHPIX Image caption Ну-ка, кто тут хороший мальчик или девочка? Все, наверное

Клуб золотых ретриверов Шотландии организовал массовый сбор собак этой породы и их владельцев в местном имении на этой неделе.

А четыре года назад группа Friends of Guishachan, основанная американкой Джой Виолa, установила статую в честь этой породы.

Копірайт зображення PETER JOLLY NORTHPIX

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