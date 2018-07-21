Пленки Коэна: почему Трамп обсуждал выплату денег модели Playboy?
Федеральное бюро расследований располагает аудиозаписью разговора президента США Дональда Трампа и его личного адвоката Майкла Коэна в сентябре 2016 года по поводу платежей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал.
Трамп в то время был кандидатом в президенты.
По информации Washington Post и New York Times, речь идет о разговоре по телефону. Wall Street Journal пишет, что это была личная беседа.
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О чем идет речь в записи?
На записи Трамп и Коэн обсуждают выплаты Макдугал. Из записи следует, что Трамп знал о намерениях модели и пытался заставить ее замолчать. У нее предположительно был роман с Трампом в 2006-2007 годах.
В 2005 году он женился на нынешней первой леди Мелании, а в 2006 году у четы родился сын Бэррон.
Запись разговора, сделанная Коэном, попала в распоряжение ФБР после того, как начались расследования участия юриста в банковском мошенничестве и аферах на президентских выборах 2016 года.
Что ответил Трамп?
Факт разговора и подлинность пленки в пятницу, 20 июля, подтвердил адвокат американского президента Рудольф Джулиани.
Он отметил, что Трамп и Коэн действительно обсуждали вопрос покупки прав на историю Макдугал о ее отношениях с Трампом, которую она планировала продать газете National Enquirer. В разговоре упоминается сумма в 150 тысяч долларов, за которые издание приобрело у Макдугал права на публикацию.
Джулиани сообщил, что беседа Трампа и Коэна продолжалась не дольше двух минут, и будущий президент США не знал, что она записывается. По законам штата Нью-Йорк, один из участников разговора может записывать собеседника без предварительного предупреждения.
Сперва адвокат президента США утверждал, что речь шла о покупке истории не у Enquirer, а напрямую у модели. Позже Джулиани говорил, что Трамп и Коэн обсуждали вариант покупки прав на историю Макдугал у журнала.
Сделка так и не состоялась, подчеркнул Джулиани. Трамп просил Коэна заплатить Макдугал не наличными, а выписать ей банковский чек, добавил нынешний адвокат президента.
За несколько дней до выборов, осенью 2016 года, представитель кампании Трампа Хоуп Хикс заявила, что ничего не знает об этом, а "все претензии модели относительно интимной связи с Трампом - полнейшая ложь".
Зачем запись нужна следователям?
Федеральные агенты рассчитывают выяснить, как Коэн пытался повлиять на женщин, желающих публично рассказать о нелицеприятных фактах биографии Трампа.
Они также заинтересовались, могли ли для этих целей использоваться деньги, предназначенные для избирательной кампании, что является нарушением американского законодательства.
Что говорит сам Коэн и его представители?
Ленни Дэвис, адвокат Майкла Коэна, отказался от комментариев. Представители Коэна узнали о существовании аудиозаписи после того, как получили список изъятых следователями материалов и поставили в известность юристов Трампа, говорят источники New York Times и Washington Post.
Что говорит Макдугал?
Адвокат модели Кэрол Хеллер написала в своем Twitter, что узнавала обо всем "в режиме реального времени, как и все остальные" и отказалась от дальнейших комментариев.
По словам самой Макдугал, она состояла в близких отношениях с Трампом чуть более 10 месяцев, и якобы после первой проведенной вместе ночи он предложил ей деньги.
Женщина отказалась, но продолжала видеться и вступать в интимные отношения с будущим президентом, по ее словам, "десятки раз".
В августе 2016 года компания AMI, материнская компания National Enquirer, заплатила модели 150 тысяч долларов за права на публикацию истории ее отношений с Трампом. Статья так и не была напечатана.
По условиям соглашения с издательством, Макдугал согласилась не разглашать детали и сам факт своих романтических отношений с тогда еще кандидатом в президенты США.
Позднее она подала иск против AMI, чтобы получить свои права на публикацию. В судебном заявлении говорилось, что она рада тому факту, что издание приобрело права на историю, но не опубликовало ее.
Потом она изменила свое решение, выяснив, что ее предыдущий адвокат и AMI контактировали с Майклом Коэном во время переговоров относительно сделки о покупке прав.