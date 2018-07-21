Пленки Коэна: почему Трамп обсуждал выплату денег модели Playboy?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Карен Макдугал утверждает, что их отношения с Дональдом Трампом продолжались более 10 месяцев. И это было уже после свадьбы с Меланией Трамп

Федеральное бюро расследований располагает аудиозаписью разговора президента США Дональда Трампа и его личного адвоката Майкла Коэна в сентябре 2016 года по поводу платежей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал.

Трамп в то время был кандидатом в президенты.

По информации Washington Post и New York Times, речь идет о разговоре по телефону. Wall Street Journal пишет, что это была личная беседа.

О чем идет речь в записи?

На записи Трамп и Коэн обсуждают выплаты Макдугал. Из записи следует, что Трамп знал о намерениях модели и пытался заставить ее замолчать. У нее предположительно был роман с Трампом в 2006-2007 годах.

В 2005 году он женился на нынешней первой леди Мелании, а в 2006 году у четы родился сын Бэррон.

Запись разговора, сделанная Коэном, попала в распоряжение ФБР после того, как начались расследования участия юриста в банковском мошенничестве и аферах на президентских выборах 2016 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна проверяют на причастность к мошенничеству

Что ответил Трамп?

Факт разговора и подлинность пленки в пятницу, 20 июля, подтвердил адвокат американского президента Рудольф Джулиани.

Он отметил, что Трамп и Коэн действительно обсуждали вопрос покупки прав на историю Макдугал о ее отношениях с Трампом, которую она планировала продать газете National Enquirer. В разговоре упоминается сумма в 150 тысяч долларов, за которые издание приобрело у Макдугал права на публикацию.

Джулиани сообщил, что беседа Трампа и Коэна продолжалась не дольше двух минут, и будущий президент США не знал, что она записывается. По законам штата Нью-Йорк, один из участников разговора может записывать собеседника без предварительного предупреждения.

Сперва адвокат президента США утверждал, что речь шла о покупке истории не у Enquirer, а напрямую у модели. Позже Джулиани говорил, что Трамп и Коэн обсуждали вариант покупки прав на историю Макдугал у журнала.

Сделка так и не состоялась, подчеркнул Джулиани. Трамп просил Коэна заплатить Макдугал не наличными, а выписать ей банковский чек, добавил нынешний адвокат президента.

За несколько дней до выборов, осенью 2016 года, представитель кампании Трампа Хоуп Хикс заявила, что ничего не знает об этом, а "все претензии модели относительно интимной связи с Трампом - полнейшая ложь".

Зачем запись нужна следователям?

Федеральные агенты рассчитывают выяснить, как Коэн пытался повлиять на женщин, желающих публично рассказать о нелицеприятных фактах биографии Трампа.

Они также заинтересовались, могли ли для этих целей использоваться деньги, предназначенные для избирательной кампании, что является нарушением американского законодательства.

Что говорит сам Коэн и его представители?

Ленни Дэвис, адвокат Майкла Коэна, отказался от комментариев. Представители Коэна узнали о существовании аудиозаписи после того, как получили список изъятых следователями материалов и поставили в известность юристов Трампа, говорят источники New York Times и Washington Post.

Что говорит Макдугал?

Адвокат модели Кэрол Хеллер написала в своем Twitter, что узнавала обо всем "в режиме реального времени, как и все остальные" и отказалась от дальнейших комментариев.

По словам самой Макдугал, она состояла в близких отношениях с Трампом чуть более 10 месяцев, и якобы после первой проведенной вместе ночи он предложил ей деньги.

Женщина отказалась, но продолжала видеться и вступать в интимные отношения с будущим президентом, по ее словам, "десятки раз".

В августе 2016 года компания AMI, материнская компания National Enquirer, заплатила модели 150 тысяч долларов за права на публикацию истории ее отношений с Трампом. Статья так и не была напечатана.

По условиям соглашения с издательством, Макдугал согласилась не разглашать детали и сам факт своих романтических отношений с тогда еще кандидатом в президенты США.

Позднее она подала иск против AMI, чтобы получить свои права на публикацию. В судебном заявлении говорилось, что она рада тому факту, что издание приобрело права на историю, но не опубликовало ее.

Потом она изменила свое решение, выяснив, что ее предыдущий адвокат и AMI контактировали с Майклом Коэном во время переговоров относительно сделки о покупке прав.

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