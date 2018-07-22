Усик побил Гассиева в Москве: как это было

Украинский боксер Александр Усик в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Александр Усик объединил четыре пояса этой весовой категории - WBC, WBO, WBA, IBF.

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Бой между Усиком и Гассиевым произошел в ночь на воскресенье на ринге в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве в рамках турнира World Boxing Super Series (WBSS).

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Поединок продлился все 12 раундов и украинский боксер победил по очкам. Все судьи отдали победу украинцу: 120: 108, 119-109, 119-109.

"Украина, миленькая, родная, спасибо тебе за поддержку. Я еду домой с кубком и поясами. Всем добра", - поблагодарил Усик за поддержку в Facebook.

"Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал президент Петр Порошенко, приветствуя Александра Усика с победой.

Премьер Владимир Гройсман назал победу Усика исторической и предлагает присвоить ему звание "Героя Украины".

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Кроме статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александр Усик стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и пояса журнала The Ring.

Победа украинца над россиянином в Москве вызвала бурю эмоций в соцсетях.

"Александр Усик не просто победил в Москве и собрал все чемпионские пояса ... Это - само собой! Но! Он еще не вышел с татухой трезуба, поднял над головой желто-синий флаг и под песню: "Не дадим свою землю никому, лучше погибнем в бою!", - написал депутат Виталий Чепинога в Facebook.

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Для Мурата Гассиева это поражение стало первым в карьере. У Александра Усика 15 побед в 15 боях в профессиональном боксе.

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