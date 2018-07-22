Гран-при Одесского кинофестиваля получил фильм белорусского режиссера

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Гран-при IX-го Одесского международного кинофестиваля получил фильм "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук. Об этом сообщает УНІАН.

Режиссер получила статуэтку "Золотой Дюк" и премию в 10 000 евро.

"Хрусталь" - комедия, в которой несколько поколений столкнулись друг с другом. Молодая рейверша Веля, которая мечтает об эмиграции в США, вынужденно переезжает в небольшой заводской городок и переворачивает его жизнь вверх дном.

В международной конкурсной программе специальный приз жюри получил триллер "Поророка" румынского режиссера Константина Попеску.

Приз за лучшую режиссуру получил грек Бабис Макридис, который снял фильм "Жалость". Он получил премию в размере 2 тысяч евро.

"Жалость" - сатирическая комедия с элементами черного юмора, рассказывающая историю 40-летнего мужчины, который живет с сыном и ухаживает за женой, лежащей в коме.

Жюри Национального конкурса признало лучшим украинским короткометражным фильмом "В радости и только в радости", режиссер Марина Рощина.

"Золотой Дюк" за полнометражный фильм Национальной конкурсной программы достался "Дельте" Александра Течинского.

Обладательницей "Дюка" за лучшую актерскую работу в Национальном конкурсе стала Анастасия Пустовит ( "Когда падают деревья", реж. Марыся Никитюк).

В категории "Лучшая режиссерская работа" победила Тоня Ноябрева, "Герой моего времени". Тоня Ноябрева подчеркнула: "Для всех нас, кинематографистов, важно снимать честно, как будто каждый фильм - последний. Ты открываешь свой уникальный голос, только тогда его смогут услышать во всем мире".

В номинации "Лучший европейский документальный фильм" победила кинолента украинского режиссера Алисы Коваленко "Домашние игры".

В фильме рассказывается история 20-летней киевлянки Алины, которая получает шанс вырваться из бедности благодаря футболу. Она должна начать играть за сборную Украины, но жизнь бросает ей вызов: умирает ее мать, оставляя двоих детей.

IX Одесский международный кинофестиваль проходил с 13 по 21 июля.

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