США предоставят Украине 200 млн долларов помощи в сфере обороны

Копірайт зображення Getty Images Image caption После получения 200 млн долларов общий объем помощи США Украине в секторе безопасности превысит 1 млрд долларов, если считать с 2014 года

Министерство обороны США объявило, что предоставит Украине 200 млн долларов для усиления оборонных возможностей страны.

"Министерство обороны предоставит Украине 200 млн долларов в фонды сотрудничества в сфере безопасности для дополнительного обучения, снаряжения и консультативных усилий по развитию оборонной способности украинских вооруженных сил", - отмечается в заявлении.

Финансирование направят на обучение, усиление военной медицины, систем оповещения о ситуации, безопасности коммуникаций, обеспечение приборами ночного видения. Сроки поставки амуниции и оборудования объявят позже.

В Пентагоне подчеркнули, что с новым пакетом помощи общий объем американской помощи для сектора безопасности Украины превысит 1 млрд долларов с 2014 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американские военные участвуют в военных учениях на территории Украины

В Министерстве обороны США также сообщили, что сотрудничество с Украиной в сфере безопасности будет опираться на принятый Верховной Радой недавно Закон о национальной безопасности.

"Этот закон, который предусматривает законодательную базу для согласования архитектуры национальной безопасности Украины по евроатлантическим принципам, является важным шагом по пути достижения Украиной совместимости с НАТО", - отмечают в Пентагоне.

Заявление о предоставлении Украине помощи сделано через несколько дней после саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

На этом саммите президент России предложил провести референдум в контролируемых сепаратистами районах Донбасса. Через день после появления информации об этом предложении в СМИ в Белом Доме отрицали, что рассматривают его, и объяснили, что такой референдум не соответствует положениям минских соглашений и не будет легитимным.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram