Драки фанатов в Одессе: ранены полицейские, 14 задержанных
В Одессе во время массового столкновения между футбольными фанатами пострадали двое полицейских, сообщает пресс-служба полиции.
Драка состоялась на улице Маразлиевской, недалеко от стадиона "Черноморец", до начала матча за Суперкубок между "Шахтером" (Донецк) и "Динамо" (Киев).
"Получив сообщение о драке, полицейские немедленно прибыли на место происшествия для урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.
В Приморский отдел доставили шестерых человек.
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Еще одна драка произошла у дельфинария "Немо" на пляже "Ланжерон", конфликт возник между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника.
В отдел полиции доставили семерых человек.
Всего в течение дня накануне матча в Одессе в отделы полиции доставили 14 болельщиков-участников драк.
По семи из них составили админпротоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 296 УК - хулиганство.
В Одессе киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины победило донецкий "Шахтер".