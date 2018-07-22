Драки фанатов в Одессе: ранены полицейские, 14 задержанных

Копірайт зображення od.npu.gov.ua Image caption Стоп-кадр из видео драки

В Одессе во время массового столкновения между футбольными фанатами пострадали двое полицейских, сообщает пресс-служба полиции.

Драка состоялась на улице Маразлиевской, недалеко от стадиона "Черноморец", до начала матча за Суперкубок между "Шахтером" (Донецк) и "Динамо" (Киев).

"Получив сообщение о драке, полицейские немедленно прибыли на место происшествия для урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.

В Приморский отдел доставили шестерых человек.

Еще одна драка произошла у дельфинария "Немо" на пляже "Ланжерон", конфликт возник между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника.

В отдел полиции доставили семерых человек.

Всего в течение дня накануне матча в Одессе в отделы полиции доставили 14 болельщиков-участников драк.

По семи из них составили админпротоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 296 УК - хулиганство.

В Одессе киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины победило донецкий "Шахтер".

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