Динамо победило Шахтер в матче за Суперкубок Украины

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гол Виталия Буяльского принес победу киевскому "Динамо"

Киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины победило донецкий "Шахтер".

Матч, проходивший на одесском стадионе "Черноморец", завершился со счетом 1: 0 в пользу киевлян.

Матч начался с атак "Шахтера" на половине поля "Динамо". Пробить голкипера киевлян Дениса Бойко уже на первых минутах пытался бразильский защитник "Шахтера" Исмаили. Мяч попал в перекладину.

Но футбольная фортуна улыбнулась киевскому "Динамо". Во время контратаки киевлян на 18-й минуте голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вышел из ворот, но потерял мяч. "Динамо" воспользовалось возможностью и полузащитник киевлян Виталий Буяльский забил гол в пустые ворота "Шахтера".

Первый тайм закончился безрезультатными атаками "Шахтера" с участием Жуниора Мораеса, который только в июне покинул киевскую команду, и угловыми у ворот "Динамо". Первый тайм так и завершился в пользу "Динамо".

Второй тайм начался с опасных атак футболистов "Динамо" на половине поля "Шахтера". Виктор Цыганков пытался пробить по воротам, но попал в футболиста "Шахтера", а Владимир Шепелев пробил выше ворот.

На 67-й минуте Фернандо Педро бил в нижний угол ворот "Динамо", но голкипер киевлян Денис Бойко отбил мяч.

Киевляне пошли в контратаку, и на 72-й минуте создали отличный момент, но мяч после удара Цыганкова попал в перекладину.

На 79-й минуте Жуниор Мораес решил пробить по воротам своей бывшей команды, но Бойко легко поймал мяч.

Матч завершался безрезультатными атаками "Шахтера", а на 89-й минуте полузащитник киевлян Николай Шапаренко не смог реализовать неплохой шанс забить в ворота донецкой команды.

На 4-й добавленной арбитром минуте у ворот "Динамо" во время атаки упал игрок "Шахтера". Игроки "Динамо" попытались его перевернуть, что привело к толкотне.

Судьи показали красные карточки игроку "Динамо" Никите Бурде и форварду "Шахтера" Исмаили. Позже голкипер киевлян Денис Бойко получил желтую карточку за затягивание времени.

Матч посетили 27,4 тысячи болельщиков.

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