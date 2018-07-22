Соцсети о бое Усика в Москве: "историческая победа", и "зарабатывание денег"

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Поединок Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева в Москве взорвал соцсети. Победа украинца вызвала как огромную волну радости в украинских соцсетях, так и возмущение самим фактом выступления спортсмена в Москве.

Совсем недавно официальный Киев призвал бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, а министерство молодежи и спорта рекомендовало спортсменам не выступать на территории, которую Украина официально признала страной-агрессором.

Радость без границ

Новости о победе Александра Усика собрали тысячи лайков, фото боксера с украинским флагом в Москве - тысячи репостов и приветствий - от президента и премьера до певцов, телеведущих и обычных украинцев.

"Если УСИК Пойдет в президенты, мои все за него!", - написал извесный блогер и бизнесмен Гарик Корогодский.

"Это был непревзойденный бой... Спасибо Александру за его убедительную победу, которая в это нелегкое время очень символична для абсолютного большинства украинцев!", - написал Павел Гвозденко, заместитель председателя Госагентства водных ресурсов Украины.

Многие пользователи писали похожие сообщения о том, что украинец побил россиянина в Москве, и в столице России прозвучал украинский гимн, развевался флаг. Усика хвалили и за бой, и за песню, под которую он выходил.

"Он еще вышел с татухой трезуба, поднял над головой желто-синий флаг и под песню: "Не дадим свою землю никому, лучше погибнем в бою!". Говорят, на Красной площади всю ночь выли птеродактили, из кремлевской стены в нескольких местах вылезла изоляционная вата...", - написал в Facebook депутат Виталий Чепинога.

"Двойные стандарты"

Критики в адрес украинского боксера тоже хватало: в соцсетях ему припомнили неоднозначный ответ на вопрос, кому принадлежит Крым (в 2016 году он сказал, что "Крым - это Крым"), вспомнили его поддержку Партии регионов, и высказывали предположение, что такой поединок доносит миру месседж, что "между Украиной и Россией все в порядке, а на Донбассе воюют радикалы".

Чем Усик отличается от гастарбайтеров в России, которых мы клеймим позором, это двойные стандарты, заметил в Facebook пользователь Андрей Прудченко.

"Сейчас живем в такое время, когда просто спортивные победы не так важны, как их внутренняя составляющая. Поэтому победа Усика должна была зацепить, но этого нет. Нет, то, что он сделал - впечатляюще. Со спортивной точки зрения. Однако невозможно в то время, когда враг топчет нашу землю и чуть ли не ежедневно умирают наши люди, взять и абстрагироваться", - написал журналист Иван Ярославович в Facebook

Боксера спрашивали, почему он не вышел в футболке FreeSentsov в поддержку российского режиссера, который больше двух месяцев голодает в тюрьме в России, почему не сказал "Слава Украине!".

"Усик не признает, что Крым оккупирован и лижет руки московскому попу, который отказался почтить наших погибших героев московско-украинской войны", - написал Томаш Лелекач.

Однако, часть пользователей все же призвала не искать измен в победе.

"Простите, друзья, но я охреневаю. По некоторым постам и комментариям создается впечатление, чтобы лучше бы Усик проиграл. Тогда украинское государство бы утвердилось. Я понимаю, что многим не известна такая херня как софт пауэр. Но... камон... как так можно зашквариваться", - пишет блогер Mykola Malukha.

"Я тоже в шоке. Усик навалял москалю в центре Москвы, а они выискивают здесь какую измену", - вторил Малухе в комментариях Andrew Gnidets.

"Может ли сам спортсмен вопреки мнению организаторов и функционеров боксерских ассоциаций выбирать место боя?", - спрашивал Константин Машовец.

"Усик дал нам сегодня радость и гордость. И я не уверена, что каждый из нас подарил Украине столько же радости и гордости", - написала Olena Stadnik Stefurak.

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