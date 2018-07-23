В США создан спецотдел по борьбе с кибератаками из России

Копірайт зображення Reuters Image caption Директор АНБ Пол Накасон

В американских спецслужбах создан отдел по борьбе с кибератаками из России, заявил директор Агентства национальной безопасности Пол Накасон. По его словам, "маленькая российская группа" займется устранением угрозы со стороны России.

Как именно устроено новое подразделение, Накасон не сказал. Он сделал заявление о создании группы по предотвращению российских кибератак в субботу, 21 июля, на форуме по компьютерной безопасности в Аспене. На выступление обращает внимание издание Bloomberg.

Директор АНБ одновременно возглавляет и так называемое киберкомандование - подразделение вооруженных сил США, которое занимается военными кибероперациями различного характера. По словам Накасона, создание отдельной группы для противодействия России в киберпространстве отвечает тому, как работали американские спецслужбы последние несколько лет.

Ранее Накасон, возглавляющий АНБ с мая 2018 года, говорил, что США должны изменить свое отношение к России в связи с данными американских спецслужб о вмешательстве хакеров, связанных с Кремлем, в избирательный процесс в ходе президентской гонки в США в 2016 году.

12 агентов ГРУ

В середине июля 2018 года министерство юстиции США опубликовало выводы следствия по делу о вмешательстве России в американские выборы, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Как следует из обвинения, 12 сотрудников Главного разведывательного управления России вели спецоперацию по взлому переписки американских политиков, в первую очередь членов Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон.

По данным обвинения, сотрудники ГРУ не только добыли переписку демократов, но и организовали публикацию материалов на сайте DCLeaks.com и передали ее проекту WikiLeaks.

Россия отрицает какую-либо причастность к вмешательству в американские выборы, в том числе и к хакерским атакам. Президент России Владимир Путин, как утверждает американский лидер Дональд Трамп, лично заверил президента США, что Москва не занималась вмешательством в выборы.

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